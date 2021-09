Bollettino vaccini covid oggi 11 settembre/ Immunizzato il 73,49% della popolazione

Continuano a crescere i numeri del bollettino vaccini Covid. Come reso noto dal report stilato dal governo guidato da Mario Draghi, ad oggi, sabato 11 settembre 2021, sono state somministrate 80.568.881 dosi di farmaco anti-Covid: il totale delle persone vaccinate, ovvero che hanno completato il ciclo vaccinale, è salito a 39.691.397, ovvero 73,49 % della popolazione over 12.

La percentuale della distribuzione delle somministrazioni rispetto alle consegne è all’87,7% e tra le regioni più virtuose segnaliamo il Molise (91,4%), la Lombardia (90,9%) ed a pari merito Emilia-Romagna e Toscana, entrambe al 90,3%. Discorso totalmente diverso per Lazio, Campania, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano, tutte e quattro sotto la soglia dell’85%.

BOLLETTINO VACCINI COVID, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa di nuovi aggiornamenti dal bollettino vaccini Covid, la novità arriva direttamente dall’Aifa. L’Agenzia italiana del farmaco infatti ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose della vaccinazione anti-Covid per le categorie dei soggetti fragili e immunodepressi. Lorenzo Moretta, direttore del Dipartimento di Immunologia dell’Irccs Bambino Gesù di Roma, ha spiegato a ilfattoquotidiano.it: «Mi sembra una misura eccessiva per la popolazione generale. È comprensibile per il personale sanitario e per i pazienti fragili». E ancora: «Non esiste un livello standard. Attualmente, il titolo anticorpale è un parametro facilmente misurabile. Ma sottolineo che, sia l’infezione naturale che la vaccinazione, inducono “cellule memoria”: cellule B, plasmacellule e cellule T helper e killer che non vengono misurate (se non in centri di ricerca specializzati). Ad esempio, può esserci titolo anticorpale molto basso, ma se hai “cellule della memoria” queste producono in poco tempo molti anticorpi contro il virus per cui, di fatto, sei immune e difficilmente ti ammali seriamente in seguito a nuovo contagio».

