Bollettino vaccini covid oggi 12 luglio/ Siamo a quota 57.6 mln di somministrazioni

Il bollettino vaccini covid di oggi, 12 luglio 2021, è stato comunicato puntualmente poco fa. Dopo le ore 6:00 il ministero della salute ha emesso il nuovo report con tutti i dati aggiornati, a cominciare dal numero totale di dosi somministrate, leggasi 57.6 milioni, pari al 90.6% di quelle che sono state consegnate in Italia dal 27 dicembre ad oggi. Il numero di consegne è pari a 63.6 milioni, di cui 43.065.649 Pfizer-BioNTech, 6.476.253 Moderna, 11.796.098 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.264.607 Janssen.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 11 LUGLIO/ 1 morto, 250 casi, 37 terapie intensive

Continua ad aumentare anche il dato degli immunizzati, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale con la doppia dose o con la monodose di Johnson & Johnson, ad oggi 23.7 milioni, pari al 44% dell’intera popolazione italiana vaccinabile over 12. Numeri che si confermano quindi importanti, tenendo conto che nelle ultime 24 ore sono state somministrate 400mila dosi (qui il report di ieri), ma le regioni vogliono ulteriormente accelerare, alla luce dell’aumento dei contagi dovuto alla variante delta.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 11 LUGLIO/ Ministero Salute: 7 morti e 1.391 nuovi casi

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 12 LUGLIO, LA RASSICURAZIONE DEL PROF GALLI

E a riguardo il professor Massimo Galli, primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha spiegato: «Era atteso, direi quasi certo che la variante Delta facesse questo – le parole ai microfoni dell’Eco di Bergamo di stamane – siamo arrivati tra il 45% e il 48% di contagiati con la variante indiana in Lombardia, e al 25% con quella inglese. Ma non mi preoccuperei per il momento, visto che abbiamo l’arma vaccinale e il quadro sanitario è gestibile, anche se il virus gira e non bisogna abbassare la guardia».

Bollettino vaccini Covid oggi 11 luglio/ 43,4% vaccinati: “accelerare sugli over 60”

Poi Galli ha aggiunto: «Il quadro è gestibile, perché abbiamo già molti vaccinati tra quelli più fragili da proteggere. E se anche la vaccinazione non riesce ad evitare l’infezione, evita però le conseguenze peggiori. In altre parole, non stiamo vaccinando per proteggerci dall’infezione, ma per proteggerci dall’infezione grave». Parole senza dubbio rassicuranti e che dovrebbero convincere ancora di più gli scettici del vaccino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA