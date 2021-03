AstraZeneca, Aifa fa chiarezza: “Vaccino sicuro”/ Più pericoloso il taglio dosi

AstraZeneca nuovamente protagonista delle cronache delle ultime ore. Dopo la decisione di ritirare un lotto sospetto e dopo la morte di un militare, l’Aifa è intervenuto per fare chiarezza, spiegando come il siero sia assolutamente sicuro. L’azienda, nel contempo, ha comunicato un nuovo taglio alle consegne delle dosi di vaccino anti-covid. Rispetto a quanto previsto, la multinazionale farmaceutica anglo-svedese ha fatto sapere che fornirà all’Unione Europea entro il primo trimestre dell’anno 2021, quindi, entro la fine di marzo, 30 milioni di dosi, un terzo rispetto agli obblighi contrattuali e il 25% in meno rispetto agli impegni che erano stati presi con l’Ue soltanto il mese scorso, poche settimane fa. Secondo a quanto sostenuto da Bruxelles, fra i mesi di marzo e aprile arriveranno quindi 50 milioni di dosi quando in precedenza Pascal Soriot, il Ceo di AstraZeneca, aveva “promesso” 40 milioni solo entro la fine del mese in corso. Continuano quindi i tagli nelle consegne, dopo il 60% in meno a gennaio, il 15% in meno a febbraio e ora il 25% a marzo.

Storce il naso l’Unione Europea, a cominciare dal commissario per il Mercato unico, Thierry Breton, che attraverso la propria pagina Twitter ha cinguettato che la società sta facendo “sforzi” ma “non del suo meglio, non il massimo sforzo possibile. Questo non basta per rispettare gli obblighi assunti nel primo trimestre, è tempo che il board di AstraZeneca si assuma la sua responsabilità fiduciaria e faccia ciò che serve per adempiere agli impegni”.

ASTRAZENECA, NUOVO TAGLIO DOSI: DA 90 MILIONI A 30

Come ben si ricorda, già lo scorso 20 febbraio AstraZeneca aveva annunciato un taglio di consegne all’Italia, 15% di dosi in meno, passando dalle 566mila fiale previste alle 506mila consegnate poi alle varie regioni, obbligando ad un rallentamento della campagna vaccinale da sud a nord del nostro paese, e a rivedere un’altra volta il piano vaccini. La società si giustificò specificando che il lavoro di produzione fosse molto complesso e assicurando di fare del suo meglio “per rispettare l’impegno di consegnare all’Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l’obiettivo di superare i 5 milioni”. Il contratto siglato fra l’Ue e AstraZeneca, che venne reso pubblico nelle scorse settimane pur camuffato nelle sue parti sensibili, prevedeva inizialmente 90 milioni di dosi entro marzo 2021: a questo punto, se verranno confermate le 30.1 entro le prossime due settimane, si tratterà di un taglio quasi netto del 33%. Questo sembrerebbe quindi il vero ostacolo alla vaccinazione e non tanto le numerose notizie circa una presunta pericolosità del vaccino che si rivelano puntualmente delle “fake”.



