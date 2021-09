Bollettino vaccini covid oggi 13 settembre/ 39.9 mln di immunizzati, 73.9% totale

Puntuale come un orologio svizzero è giunto poco dopo le ore 6:00 il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, lunedì 13 settembre 2021. Il Ministero della Salute e l’Iss, l’istituto superiore di sanità, hanno certificato gli ultimi dati, a cominciare dalle dosi somministrate in Italia, leggasi 80.9 milioni, numero cresciuto di circa 200mila unità rispetto a ieri (qui il precedente bollettino). Si tratta di una cifra che è pari all’88.1% del totale delle dosi consegnate nel nostro paese, che fino ad oggi sono 91.848.928, di cui 64.706.631 Pfizer/BioNTech, 13.149.676 Moderna, 12.033.834 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.787 Janssen.

Altro dato che ci interessa è quello relativo agli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, giunti a quota 39.9 milioni, il 73.91% della popolazione vaccinabile over 12. Ricordiamo che l’obiettivo è almeno dell’80%, e a questo ritmo dovrebbe essere raggiunto nel giro di un mese circa. Intanto da oggi riaprono le scuole, un crocevia molto importante per la pandemia di covid, e fra le novità degli istituti vi è l’obbligo del green pass per tutti gli istituti scolastici, compresi studenti universitari.

BOLLETTINO VACCINI COVID 13 SETTEMBRE: ABRIGNANI SUL GREEN PASS

C’è chi però vorrebbe di più, come ad esempio il professor Sergio Abrignani, membro del commissario tecnico scientifico, il Cts, nonché professore ordinario di Immunologia all’Università Statale e direttore dell’Istituto nazionale di genetica molecolare Invernizzi del Policlinico di Milano, secondo cui, bisognerebbe estendere il green pass anche agli studenti di scuole medie e superiori.

“Per proteggere meglio la comunità – ha affermato oggi, intervistato dal quotidiano La Stampa – il Green Pass andrebbe esteso a tutti gli studenti sopra i 12 anni, come all’università”. Secondo un’analisi effettuata da Tuttoscuola, nelle sole scuole materne ci saranno da controllare 2.7 milioni di green pass al giorno, ovvero, 1.3 milioni di genitori che porteranno i loro figli in aula, e che andranno controllati all’inizio della giornata scolastica nonché alla fine.

