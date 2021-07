Bollettino vaccini covid oggi 15 luglio/ 59.3 mln di dosi inoculate, immuni 25.2

E’ tempo di aggiornare i dati relativi alla campagna vaccinale in Italia, con il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, mercoledì 15 luglio 2021. Il ministero ha comunicato i nuovi dati poco dopo le ore 6:00 di stamane, a cominciare dal totale delle dosi somministrate, leggasi 59.368.398, numero che è cresciuto di 600mila unità rispetto a ieri (qui il bollettino del 14 luglio).

Burioni/ “Green Pass? Se a ottobre chiudiamo di nuovo vi saluto e vado in Francia”

Cresce di pari passo anche il dato relativo agli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con la doppia dose o con la monodose di Johnson & Jhonson, ad oggi 25.2 milioni, pari al 46.8% della popolazione vaccinabile over 12 italiana. Intanto continuano a giungere dosi nel nostro Paese, e l’ultimo dato aggiornato dal report racconta di ben 65.7 milioni di farmaci consegnati dal 27 dicembre ad oggi, in poco meno di sette mesi. La stragrande maggioranza resta a firma Pfizer/BioNTech, con 45.1 milioni, mentre AstraZeneca ne conta 11.8, Moderna 6.4 e infine Johnson & Johnson a quota 2.2.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 luglio/ Picco contagi da 40 gg, +2.153

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 15 LUGLIO, IL PUNTO SUL GREEN PASS

Intanto in Italia si discute in maniera concreta sul Green Pass, alla luce della recente estensione a ristoranti, bar, centri commerciali e via discorrendo, registrata in Francia. A riguardo il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri ha spiegato che “sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni”, invitando comunque il governo ad applicarlo “sul serio”.

La ministra Gelmini, agli Affari regionali e delle Autonomie, ha invece spiegato: “La variante Delta ci preoccupa e quindi credo che si debba trovare una via italiana all’utilizzo ampio del green pass. Non inseguiamo modelli stranieri ma certamente il governo valuterà di estendere l’utilizzo ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni”. Infine Salvini ha fatto sapere, dopo aver incontrato Draghi, che “scelte estreme non piacciono ne’ a me ne’ lui. Il modello francese è fuori discussione”. La sensazione è che a breve anche in Italia possa succedere qualcosa.

Capezzone: "Vaccino ai giovani? Più rischi del Covid"/ Pregliasco: "Dici sciocchezze"

© RIPRODUZIONE RISERVATA