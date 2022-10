Bollettino vaccini Covid oggi 16 ottobre/ Dati: 84,28% italiani ha ricevuto booster

Il nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 16 ottobre 2022, aggiornato alle 6.19, campeggia sul portale appositamente allestito a suo tempo dal governo per monitorare l’andamento della campagna di vaccinazione in Italia. Alla data odierna, il numero totale di somministrazioni è salito a quota 141.254.143, a testimonianza di come il ritmo delle inoculazioni sia vistosamente rallentato rispetto alle prime fasi della campagna. Per quanto riguarda le quarte dosi, il dato aggiornato ad oggi segna quota 3.7 milioni, con le terze dosi che sono di fatto ferme a 40.2 milioni, pari all’84,28 per cento del totale della platea di vaccinabili.

Coloro che hanno portato a compimento almeno il primo ciclo vaccinale con le due dosi di Pfizer, Moderna o Astrazeneca, o eventualmente il monodose di Johnson&Johnson, sono ad oggi 48.6 milioni, esattamente il 90,19 per cento della platea di vaccinabili. E per quanto concerne i minori (5-11 anni)? 1.4 milioni di bambini hanno ricevuto almeno una dose, mentre il ciclo vaccinale completo è stato ricevuto da 1.287.632 giovanissimi.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 16 OTTOBRE: DOSE BOOSTER PROTEGGE DALLA MALATTIA GRAVE ALL’82%

Dopo avere letto il bollettino vaccini Covid aggiornato, riprendiamo quanto riportato dall’agenzia di stampa nazionale Adnkronos: la dose booster del vaccino contro il Coronavirus protegge dalla malattia grave all’82% rispetto ai non vaccinati. A indicarlo è stato l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nella versione integrale del rapporto settimanale. Un’“efficacia che, con il ciclo completo (due dosi), è pari al 62,5% nei vaccinati con da meno di 90 giorni, al 64% nei vaccinati tra 91 e 120 giorni e al 69% oltre 120 giorni. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da SARS-CoV-2 risulta in leggero aumento rispetto alla settimana precedente, al 16,2% rispetto al 15,5% della scorsa settimana”.

Infine, sempre secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 24 agosto 2021 al 12 ottobre 2022 sono stati segnalati 1.237.663 casi di reinfezione, pari esattamente al 6,7% del totale dei casi notificati nello stesso arco di tempo.











