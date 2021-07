Bollettino vaccini covid oggi 17 luglio/ 60.5 mln di inoculazioni, immuni al 48.4%

E’ stato emesso poco fa il bollettino vaccini covid di oggi, sabato 17 luglio 2021, penultimo giorno della settimana. Attorno alle ore 6:00 il ministero della salute ha comunicato tutti gli ultimi aggiornamenti sulla più grande campagna vaccinale della storia in Italia, a cominciare dal dato più importante, quello relativo alle dosi somministrate, in totale 60.5 milioni (+600mila circa rispetto a 24 ore fa, qui il bollettino di ieri). Crescono le inoculazioni e ovviamente aumentano anche gli immunizzati, coloro che sono di fatto protetti dal covid avendo già completato il ciclo vaccinale, e che ad oggi sono saliti a quota 26.1 milioni, ovvero, il 48.4 per cento dell’intera popolazione over 12.

Infine, solito excursus sul numero di dosi che sono state consegnate in Italia, che sono un totale di 65.7 milioni, a cominciare dalle 45.1 milioni di Pfizer/BioNTech, quello che resta a mani basse il siero più utilizzato nel nostro Paese. Sono invece 11.8 milioni le dosi di Vaxzevria (ex AstraZeneca), giunte nello stivale, con altre 6.4 milioni di Moderna, e infine, le 2.2 milioni di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 17 LUGLIO: MARA CARFAGNA SUL GREEN PASS

Numeri sempre positivi quelli della campagna di vaccinazione, ma nel contempo sono aumentati i contagi e il Belpaese sta cercando di capire come muoversi soprattutto in tema di Green Pass. C’è chi sponsorizza un modello rigido alla francese, ma sembra contrario Forza Italia, così come si capisce chiaramente dalle parole della ministra per la Coesione territoriale, Mara Carfagna.

Parlando ieri con il quotidiano Repubblica ha spiegato: “Io credo che sia lo strumento più adatto ai tempi eccezionali che stiamo vivendo, è l’opposto di una camicia di forza: nasce a tutela dei cittadini e delle imprese per liberare tutte quelle attività che la pandemia ha vietato o limitato, e per ripristinare l’esercizio dei diritti in sicurezza. Penso ai concerti di piazza, ai festival estivi, ai raduni, alle gare sportive. Tutte cose che si potrebbe tornare a fare senza rischi, incentivando tra l’altro i giovani a vaccinarsi”. La Carfagna si dice comunque contraria all’estensione del Green Pass a bar, ristoranti e attività commerciali varie.

