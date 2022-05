Bollettino vaccini covid oggi 19 maggio/ 137.4 milioni di somministrazioni totali

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 19 maggio 2022, l’ultimo aggiornamento in merito alla campagna vaccinale di massa in Italia. Non vi sono novità rilevanti in merito alle somministrazioni visto che, anche nelle ultime 24 ore, gli incrementi sono stati minimi, circa 50mila dosi in più rispetto a quanto comunicato nel bollettino vaccini covid di ieri, per un totale di 137.4 milioni di somministrazioni. Le quarte dosi, il secondo booster destinato a fragili e anziani, sono salite in totale a quota532.616, mentre le terze dosi sono ferme a quota 39.4 milioni, il che significa che l’82.79 per cento della popolazione italiana avente diritto ha ricevuto appunto le tre dosi.

Di fatto stabili anche tutti gli altri indicatori, a cominciare dal numero totale di italiani immunizzati, coloro che hanno ricevuto almeno le prime due dosi, che hanno quindi completato il ciclo primario con Pfizer/BioNTech, Moderna o AstraZeneca, ad oggi a quota 48.6 milioni, pari al 90.05 per cento della platea, mentre gli italiani con una sola dose sono in totale 49.3 milioni, esattamente il 91.47 per cento della platea.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 19 MAGGIO: ANTONELLA VIOLA SUL BOOSTER AI BIMBI

E a proposito di terza dose di vaccino anti covid, nella giornata di ieri è uscita allo scoperto l’autorevole dottoressa Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, che ha commentato il via libera da parte della Fda, Agenzia del farmaco americana, al primo booster anti covid per i bimbi: “Approvato dalla Fda – ha scritto su Facebook – il richiamo (terza dose) per il bambini dai 5 agli 11 anni con il vaccino Pfizer. I dati hanno dimostrato la sicurezza e l’efficacia della terza dose, che serve a completare il ciclo di vaccinazioni e generare una memoria immunologica che duri nel tempo e che sia in grado di proteggere dalla malattia”.

Antonella Viola ha poi aggiunto: “Anche le classiche vaccinazioni obbligatorie (non quelle con virus attenuati), come antitetanica o antidifterica richiedono 3 somministrazioni perché il ciclo sia completo, quindi non c’è da sorprendersi che anche in questo caso serva la terza dose. Il richiamo può essere fatto a partire dal quinto mese dopo la seconda somministrazione”. “Aspettiamo ora la decisione di Ema. Inoltre – ha concluso – nelle prossime settimane si dovrebbero avere informazioni sul vaccino per i bambini con meno di 5 anni”.











