Bollettino vaccini covid oggi 19 novembre/ 3.6 milioni di terze dosi somministrate

L’Italia continua a macinare dosi di vaccino anti covid, conscia che la vaccinazione, associata alla mascherina e al distanziamento, sia l’unica arma efficacie contro la pandemia. Poco dopo le ore 6:00 di stamane il ministero della salute e l’Iss, l’istituto superiore di sanità hanno reso pubblico il bollettino vaccino covid di oggi, 19 novembre 2021, e a riguardo viene segnalato un numero totale di dosi somministrate dal 27 dicembre pari a 93 milioni, cifra che nelle ultime 24 ore è salita di 300mila dosi, così come potete constatare dal bollettino di ieri sui vaccini.

Bene il numero di terze dosi, che ad oggi si sono portate a quota 3.6 milioni, di cui 595mila addizionali e altri 3 milioni di richiami, mentre, per quanto riguarda il dato degli immunizzati, gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale con le due dosi o il monodose di Johnson & Johnson, la cifra è arrivata a quota 45.6 milioni, pari all’84.4 per cento del totale della popolazione vaccinabile. Infine uno sguardo alle dosi consegnate, pari a *** milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 19 NOVEMBRE 2021: IL COMMENTO DI LOPALCO

E nonostante i contagi stiano continuando a salire, l’ex assessore alla salute della regione Puglia, lo stimato professor Lopalco, epidemiologo di fama internazionale, si dice comunque ottimista in vista del Natale, grazie soprattutto all’avanzare delle somministrazioni di vaccino anti covid.

Parlando nella giornata di ieri con i microfoni del Corriere della Sera, l’esperto ha spiegato: “Natale? Sono moderatamente ottimista – parole riportate da Skytg24.it – e tutti ci comporteremo bene, vaccinandoci e rispettando l’uso della mascherina, non ci saranno chiusure”. Lopalco, nella chiacchierata con il quotidiano di via Solferino ha quindi ricordato che “la mascherina è indispensabile, sempre. Basta quella chirurgica nei negozi. Se passeggiamo all’aperto indossiamola in caso di strade affollate e se dobbiamo prendere i mezzi pubblici, facciamolo previa igienizzazione delle mani prima di entrare e dopo essere scesi. È una buona regola ovunque”.

