Bollettino vaccini covid oggi 2 ottobre/ 84.9 mln di somministrazioni, immuni 42.6

Spazio al bollettino vaccini covid di oggi, sabato 2 ottobre 2021, il report aggiornato che fotografa la situazione vaccinale in Italia. A poco più di 9 mesi dall’inizio della somministrazione del vaccino anti covid, nel nostro Paese sono state inoculate in totale 84.9 milioni di dosi, numeri certificati stamane dal ministero della salute e dall’istituto superiore di sanità, e cifra che nelle ultime 24 ore è aumentata di circa 100mila dosi (qui potete leggere il bollettino di ieri, 1 ottobre).

Bettino Craxi, film Hammamet storia vera?/ Gli ultimi mesi di vita tra potere e privato

Il totale degli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose o con il monodose di Johnson & Johnson, è invece salito a quota 42.6 milioni, il che significa che il 78.8 per cento degli italiani vaccinabili (tutti gli over 12 esclusi coloro che hanno determinate patologie), è stato vaccinato. In merito alle terze dosi, invece, si segnalano al momento 86.693 inoculazioni, mentre, per quanto riguarda il numero di farmaci consegnati, ad oggi sono giunti in Italia 98.8 milioni di dosi, di cui 70.1 milioni di Pfizer, altri 15.2 di Moderna, e infine 11.5 milioni di AstraZeneca, e 1.9 di Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 OTTOBRE/ +3.405 contagi, +52 morti

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 2 OTTOBRE: LE PAROLE DEL PROF REMUZZI

E a proposito di vaccini ieri è intervenuto al Corriere della Sera l’autorevole professor Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, che ha spiegato che si potrà tornare a vivere una vita normale solo quando la percentuale dei vaccinati sarà molto alta.

“Non dimentichiamo che solo due volte nella storia le malattie virali sono state completamente eradicate: il vaiolo e la peste bovina. E in entrambi i casi c’è stata una vaccinazione massiva di tutto il mondo. È comunque raro che una epidemia finisca del tutto, perché i virus comunque rimangono negli animali e continuano a mutare”. Quindi Remuzzi ha ribadito, spiegando che potremo stare tranquilli solo “quando ci avvicineremo al 90% di vaccinati, compresi giovani e bambini”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 OTTOBRE/ +8 decessi, ricoveri in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA