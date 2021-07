Bollettino vaccini covid oggi 23 luglio/ 29 milioni di immunizzati, 53.7% totale

Facciamo il punto sulla campagna vaccinale in Italia con il bollettino vaccini covid aggiornato alla giornata odierna, venerdì 23 luglio 2021. Come sempre il ministero della salute ha aggiornato tutti i numeri poco fa, poco dopo le ore 6:00 di mattina, e ad oggi il dato delle somministrazioni totali (ricordiamo, campagna iniziata il 27 dicembre scorso), segna quota 63.8 milioni di dosi, numero in crescita di 600 mila unità rispetto a ieri (qui il bollettino vaccini covid del 22 luglio).

Bene anche il numero degli immunizzati, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose o eventualmente con una sola inoculazione di Johnson & Johnson, salito a quota 29 milioni, un dato pari al 53.71% del totale della popolazione vaccinabile over 12. Infine, consueto approfondimento sulle dosi consegnate, ad oggi 68.5 milioni, di cui il 90% circa già inoculate. Nel dettaglio, Pfizer/BioNTech ha consegnato 47.4 milioni di dosi, quindi AstraZeneca a quota 11.8 milioni, Moderna con altre 6.9 milioni, e infine Janssen a quota 2.2.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 20 LUGLIO: FRANCIA E USA, CONTAGI FRA I NON VACCINATI

Prosegue la campagna vaccinale, e mai come in questa fase della pandemia la somministrazione del siero appare fondamentale, alla luce dei numerosi contagi emersi fra coloro che ancora non hanno ricevuto la doppia dose. I numeri della Francia, ad esempio, raccontano che il 96% dei nuovi contagiati sono appunto No Vax, e lo stesso ha di fatto spiegato nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Anche oltre oceano i contagi sono aumentati notevolmente nelle ultime due settimane, ma colpendo quasi esclusivamente coloro che hanno rifiutato il vaccino anti covid: “Se siete vaccinati non correte il rischio di essere ospedalizzati o di finire in rianimazione o di morire, pandemia è tra i non vaccinati”, sono le parole del commander in chief in occasione di un dibattito pubblico trasmesso dall’emittente a stelle e strisce, CNN. Da una media giornaliera di 13.700 contagi del 6 luglio, si è saliti negli USA agli oltre 37.000 registrati il 20 luglio scorso.

