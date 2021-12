Bollettino vaccini covid oggi 28 dicembre/ 88.8% degli italiani ha almeno una dose

Il bollettino vaccini covid di oggi, martedì 28 dicembre 2021, registra l’ennesimo importante incremento di dosi somministrate nel nostro paese. A poco più di un anno dal via della campagna vaccinale italiana, il numero di dosi inoculate in totale è salito a quota 108.9 milioni, circa 600mila rispetto alla giornata di ieri, così come potete evincere dall’ultimo bollettino. Sale il dato relativo alle terze dosi, i booster, ad oggi giunte a quota 17.6 milioni, mentre, in merito al numero di italiani che hanno ricevuto almeno una dose, il numero ufficiale odierno segna quota 47.9 milioni, il che significa che l’88.8 per cento degli italiani è appunto coperto “a metà”.

Il dato riguardanti gli immunizzati, coloro che hanno invece già completato il ciclo vaccinale con le due dosi canoniche o eventualmente con il monodose di Johnson & Johnson, si è portato oggi a quota 46.2 milioni (85.6 per cento del totale). Infine, il numero riguardante le dosi consegnate nel nostro Paese, ad oggi 113.7 milioni, di cui ben 78.2 milioni a firma Pfizer/BioNTech.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 28 DICEMBRE: VAIA SUI VACCINI

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare di vaccini, il professor Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma, che attraverso la propria pagina Facebook ha spiegato: “Il vaccino è un grande strumento di protezione. Non ci trasforma in Superman ma, insieme alle terapie, soprattutto domiciliari, serve assolutamente per uscire dalla pandemia”.

Quindi Francesco Vaia ha puntato il dito nei confronti delle case farmaceutiche responsabili dei vaccini anti covid, spiegando: “Non consentire a tutto il mondo di vaccinarsi, superando la logica del brevetto e del profitto fuori controllo, e non aggiornare ancora i vaccini alle varianti si sono dimostrate scelte tragiche e sciagurate. E molti governi ne portano la responsabilità”. Parole senza dubbio condivisibili e che sono già state esternate in questi ultimi mesi da diversi esponenti della comunità scientifica non solo italiana ma internazionale.

