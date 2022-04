Bollettino vaccini Covid oggi, 3 marzo 2022/ Dati: 136 mln dosi inoculate in Italia

Spazio per un nuovo appuntamento con il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 3 aprile 2022, che fornisce un aggiornamento puntuale circa l’andamento della campagna vaccinale di massa avviata dal Governo in Italia. In particolare, il Ministero della Salute e l’Iss hanno certificato gli ultimi dati di stamattina, più precisamente alle 6.18, confermando la situazione di stallo o comunque di lieve mobilità che si registra da alcune settimane a questa parte, con il ritmo delle somministrazioni che cresce moderatamente giorno dopo giorno, senza tuttavia mai arrestarsi. Alla data odierna sono 136.013.458 le inoculazioni effettuate nel Belpaese.

Bollettino Coronavirus Italia 3 aprile 2022/ Dati Min. Salute: positività al 14,8%

Sostanzialmente ferme le terze dosi, portatesi a quota 38.890.403, mentre gli italiani immunizzati, i nostri connazionali che hanno ricevuto le prime due dosi, completando il ciclo vaccinale, sono saliti a quota 48.529.080, pari all’89.85 per cento della platea di vaccinabili. Piccoli passi in avanti, infine, anche per quanto riguarda gli italiani con almeno una dose, ad oggi a quota 49.354.191, e ciò significa che il 91,38% per cento delle persone residenti nel nostro Paese è in procinto di immunizzarsi, approcciando alla seconda dose.

Bollettino Coronavirus Lombardia, dati 3 aprile 2022/ Tasso di positività al 13,1%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 3 APRILE: EFFICACIA TERZA DOSE AL 91% CONTRO LA MALATTIA GRAVE

Dopo avere esaminato insieme a voi lettori il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 3 aprile 2022, evidenziamo quanto rilevato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel suo rapporto esteso sul virus SARS-CoV-2, inerente a sorveglianza, efficacia vaccinale e impatto delle infezioni. Secondo i dati diramati, l’efficacia della terza dose, il cosiddetto booster, è pari al 91% contro la forma grave della malattia. Inoltre, dopo la seconda dose il preparato protegge contro la malattia severa al 73% nei soggetti vaccinati da meno di tre mesi e al 75% nei vaccinati tra 91 e 120 giorni. Percentuale invariata dopo più di 120 giorni dalla somministrazione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 2 APRILE/ +12 morti, tasso positività 13,1%

Per ciò che concerne la protezione dall’infezione da Coronavirus, il rapporto dell’ISS indica che in quanti hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-19, “la protezione è del 49% entro 90 giorni dalla seconda dose, del 41% tra 91 e 120 giorni, e del 47% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Nei vaccinati con la dose aggiuntiva la protezione dall’infezione è pari al 68%”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA