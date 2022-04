Bollettino Coronavirus Italia 3 aprile 2022/ Dati Min. Salute: positività al 14,8%

Si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 3 aprile 2022, grazie ai dati diramati dal Ministero della Salute e grazie ai quali sarà possibile ricostruire con precisione lo scenario inerente alla pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, con particolare riferimento ai nuovi casi di positività rilevati e alla pressione esercitata sulle strutture nosocomiali dello Stivale. Mentre restiamo in attesa di leggere il bollettino odierno, facciamo un salto all’indietro nel tempo e torniamo a 24 ore fa, quando sono stati riscontrati 70.803 contagi su 477.041 tamponi processati (tra molecolari e antigenici) e un tasso di positività pari al 14,8% (+0,4%).

Sono stati 129, purtroppo, i decessi, che hanno fatto salire il totale dei morti Covid in Italia da inizio emergenza sanitaria a quota 159.666. Sono stati 65.159 i nuovi guariti, mentre gli attualmente positivi sono 1.277.611, di cui 1.267.169 in isolamento domiciliare. È diminuito il numero dei ricoveri ospedalieri, perlomeno per ciò che concerne le aree mediche Covid (-32 posti letto occupati rispetto a venerdì). Sono cresciute, invece, le degenze nelle terapie intensive (493), con 72 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, BRUSAFERRO: “PANDEMIA IN EVOLUZIONE”

Il bollettino Coronavirus Italia di oggi sarà rivelato attorno alle 17 e, nel frattempo, leggiamo le dichiarazioni rilasciate da Silvio Brusaferro, presidente ISS, e raccolte da QN: “La pandemia è in evoluzione – ha dichiarato –. La trasmissibilità continua a essere al di sopra della soglia epidemica, ma si osserva una stabilizzazione dell’incidenza e c’è un aumento dei ricoveri in area medica e terapia intensiva. Si raccomanda dunque di continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali, in particolare distanziamento, uso delle mascherine e igiene delle mani, oltre al mantenimento di un’elevata copertura vaccinale, anche tra 5-11 anni, che è l’arma che ci consentirà di affrontare meglio le prossime settimane”.

Le raccomandazioni sono duplici: “Da una parte il rispetto rigoroso delle misure comportamentali individuali e collettive e, dall’altra, il mantenimento della copertura vaccinale, perché l’elevata copertura vaccinale e l’elevata copertura immunitaria della popolazione sono l’arma che ci consente di poter affrontare al meglio le prossime settimane rispetto al rischio di infezione e rispetto, soprattutto, al rischio di avere eventi severi dal punto di vista clinico”.











