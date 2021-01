Bollettino vaccini covid oggi 30 gennaio/ 1.8 milioni di dosi somministrate

Consueto appuntamento con il bollettino vaccini covid di oggi, sabato 30 gennaio: andiamo a dare uno sguardo a come sta proseguendo la campagna vaccinale nel bel paese, iniziata ufficialmente lo scorso 31 dicembre dopo il V-Day del 27. Alle ore 19:26 di ieri, come riportato dal sito governativo, sono quasi 1.8 milioni le dosi di vaccino somministrate, per l’esattezza 1.794.630. In queste dosi sono comprese anche quelle già inoculate due volte alla stessa persona, per un totale di 465.998 soggetti già immuni al covid-19.

Marche e Piemonte si contendono lo scettro di regioni più efficienti, avendo somministrato a testa l’85.6 e l’85.5% di vaccini, seguite dalla Toscana a quota 84.3. Chiudono invece la classifica la Liguria con il 63.6% di vaccini e la Calabria, maglia nera con il 53.9%. 1.228.939 gli operatori sanitari che hanno ricevuto la dose di vaccino, mentre in merito agli over 80 la quota è ferma ormai da giorni pari a 14.506.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 30 GENNAIO, REZZA SUL VACCINO ASTRAZENECA

Intanto sono attese novità a giorni per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca che è stato approvato nella giornata di ieri dall’Ema. A riguardo il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa di ieri sul consueto monitoraggio Iss, ha spiegato che “stiamo lavorando” per una rapida approvazione anche in Italia “e domani ci saranno due riunioni, una in Aifa e l’altra al ministero della Salute”. Il vaccino AstraZeneca sarà vietato agli over 65 in Germania per via dei pochi dati riguardanti l’efficacia su questa fascia d’età, ma a riguardo Rezza non ha spiegato di “non volersi sbilanciare prima di avere le indicazioni precise di Ema e di Aifa”, aggiungendo che “ci sono diversi scenari presi in considerazione, abbiamo messo a punto un documento che prevede le diverse possibilità con la numerosità delle categorie stesse, a partire dall’età e da altri fattori, come la presenza di malattie, e sulla base delle decisioni che verranno prese queste priorità verranno stabilite in brevissimo tempo. Non è un nuovo piano vaccinale anche perché i piani, pur nel loro rigore, devono avere un certo margine di flessibilità e adattabilità al contesto e ai vaccini che si renderanno disponibili”.



