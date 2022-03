Bollettino vaccini covid oggi 31marzo/ 135.9 milioni di dosi somministrate

Scopriamo il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 31 marzo 2022, il consueto aggiornamento sulla campagna vaccinale scattata il 27 dicembre di due anni. Anche oggi, poco dopo le ore 6:00, il ministero della salute e l’Iss, l’istituto superiore di sanità, hanno certificato tutti i nuovi numeri, confermando una situazione di “immobilità” per quanto riguarda le somministrazioni. In totale le dosi inoculate agli italiani sono salite a quota 135.9 milioni, circa 50mila in più rispetto al precedente report, mentre, per quanto riguarda la terze dosi, il dato odierno segnala quota 38.8 milioni.

Crescono molto lentamente anche gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose, leggasi 49.3 milioni, ovvero, il 91.3 per cento del totale della platea di vaccinabili, mentre i nostri connazionali che hanno completato il ciclo vaccinale sono ad oggi 48.5 milioni, l’89.9 per cento del totale. Infine il consueto sguardo alle dosi consegnate nel nostro Paese, ad oggi giunte a quota 141.9 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 31MARZO: SOLO 1.2 MLN DI BIMBI VACCINATI

Vaccinazioni che ancora una volta, così come da bollettino vaccino covid di oggi, giovedì 31 marzo, si confermano in stallo, così come scritto sopra. Complice lo scoppio della guerra in Ucraina che ha fatto sparire i virologi dalla tv, la sensazione di liberi tutti con la chiusura dello stato di emergenza, e i contagi che fino ad un mese fa erano in forte calo, gli italiani, soprattutto quelli che già erano scettici, non sono affatto corsi a vaccinarsi, di conseguenza sembrerebbe essere stato raggiunto un punto di blocco, dove non si va ne avanti ne indietro.

E al di là di tutto vanno segnalati numeri bassi anche per quanto riguarda la campagna di vaccinazione per i giovani, e precisamente la fascia di età 5-11 anni. Al momento in Italia sono poco più di un milione i ragazzini che hanno ricevuto le prime due dosi di vaccino, completando quindi il ciclo vaccinale, precisamente 1.234.648. Le vaccinazioni per questa fascia di età, nonostante siano state fortemente raccomandate dagli addetti ai lavori, non sono quindi per ora decollate.











