Bollettino vaccini covid oggi 4 agosto/ Quasi 70 milioni di dosi somministrate

Il bollettino dei vaccini covid di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, mostra per l’ennesima volta le dosi totali in aumento, così come gli italiani immunizzati, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda il primo numero, ad oggi, in poco più di sette mesi di campagna vaccinale, sono state inoculate ben 69.6 milioni di dosi (più 500mila unità rispetto a ieri, qui il bollettino).

Il dato corrisponde a più del 90% delle dosi che sono giunte in Italia nel nostro Paese, leggasi un totale di 71.8 milioni, la cui maggior parte è marcata Pfizer/BioNTech, 49.6 milioni, seguite poi da AstraZeneca, Moderna e Johnson & Johnson con dosi via-via decrescenti. Ci interessa molto anche il dato relativo agli immunizzati, coloro che hanno già ricevuto le due dosi o comunque il monodose Janssen, ad oggi salito a quota 33.1 milioni, un numero che è pari al 61.4 per cento del totale della popolazione vaccinabile italiana over 12.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 4 AGOSTO: SBARRA SULL’OBBLIGO VACCINALE NELLE AZIENDE

Prosegue nel frattempo il dibattito pubblico sull’obbligo del vaccino nelle aziende, e dopo le parole di Landini di qualche giorno fa, è intervenuto anche Luigi Sbarra, il numero uno della Cisl, che parlando ieri mattina con il Corriere della Sera ha spiegato: «Se il governo, sulla base di indicatori scientifici e sanitari, di cui a dire il vero noi non siamo a conoscenza, ritenesse che c’è un grave rischio di ripresa del Covid e, assumendosene la responsabilità, decidesse di imporre per legge l’obbligo della vaccinazione, non sarebbe certo il sindacato a ostacolare questa decisione, purché essa non sia circoscritta solo ai luoghi di lavoro. Sarebbe invece sbagliato tentare di imporre l’obbligo surrettiziamente».

Sulle aziende pronte a vaccinare i numeri sembrano un po’ al ribasso rispetto a quello preventivato «Finora sono meno di mille, un risultato ampiamente sotto le attese, on c’è stato il necessario impegno da parte di tutte le aziende. Adesso dobbiamo cambiare passo e aprire molti più punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro inoltre, dobbiamo rafforzare tutte le iniziative di informazione a favore dei vaccini, che, ne siamo assolutamente convinti, sono lo strumento col quale si batte il Covid. Noi abbiamo dato a Draghi la massima disponibilità a un confronto con le associazioni imprenditoriali per migliorare i protocolli».



