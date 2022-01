Bollettino vaccini covid oggi 8 gennaio/ 22.3 mln di terze dosi, immunizzati 86.2%

Ecco il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, 8 gennaio 2022. Come sempre, poco dopo le ore 6:00 è giunto il consueto aggiornamento da parte del ministero della salute e dell’istituto superiore di sanità, e ad oggi il numero totale di dosi somministrate è salito a quota 114.5 milioni, un incremento pari a circa 700mila dosi rispetto al bollettino di ieri. Continuano a crescere anche le somministrazioni delle terze dosi, giunte a quota 22.3 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose sono arrivati a 48.2 milioni, pari all’89.2 per cento del totale della popolazione vaccinabile.

Gli italiani che invece hanno completato il ciclo vaccinale, i cosiddetti immunizzati, sono arrivati a 46.5 milioni, mentre il numero totale di dosi consegnate in Italia ha raggiunto la cifra di 117 milioni, di cui la stragrande maggioranza di Pfizer/BioNTech, leggasi 79.8 milioni di farmaci.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 8 GENNAIO

E se in Italia è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, misura che diverrà effettiva dal mese prossimo, le altre nazioni dell’Europa proseguono con la libertà di scelta. E’ il caso ad esempio della Gran Bretagna, con il premier Boris Johnson che nella giornata di ieri ha fatto sapere di voler continuare a privilegiare “l’approccio volontario”. Il primo ministro del Paese che ieri ha conteggiato 179mila nuovi casi di positività, quindi meno che in Italia, ha spiegato: “Vogliamo mantenere un approccio volontario – le sue parole rilasciate a Sky News e riportate da Skytg24 – credo nelle cose realizzate attraverso la collaborazione. Grazie ad un approccio collettivo e volontario abbiamo tassi più alti di vaccinazione in questo paese. Altri paesi europei vanno verso la coercizione”.

Quindi ha concluso: “Il servizio sanitario sta facendo un lavoro eccezionale in circostanze difficili. Come governo, la cosa più importante da fare è continuare a dare sostegno agli ospedali e al personale. Dobbiamo dare a medici e infermieri ciò di cui hanno bisogno per contrastare il covid”.

