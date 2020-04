Bollettino Veneto, conferenza stampa/ Diretta video Zaia, dati Coronavirus 3 aprile

Continuano a calare i decessi in Veneto per Coronavirus secondo l’ultimo bollettino. L’emergenza è ancora in atto ma i nuovi dati forniti nel corso della conferenza stampa di ieri, lasciano ben sperare. Oggi intanto, in mattinata come sempre intorno a mezzogiorno, tornerà a parlare il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale farà il punto della situazione rendendo noti i nuovi dati rispetto a numero di contagi, decessi e guariti (tema, questo, alquanto controverso) relativamente alle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri sono stati in tutto 14 i nuovi morti (dieci in meno rispetto al primo giorno del mese), facendo così salire le vittime complessive a 532 dall’inizio della pandemia, sia in ospedale che non. Nel dettaglio, due decessi sono avvenuti presso l’ospedale Università Padova, 2 all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – Borgo Roma, uno all’ospedale Belluno, uno all’ospedale Vittorio Veneto, uno all’ospedale di Mestre, uno all’ospedale Dolo, due al nosocomio di Schiavona, altrettanti all’ospedale Villafranca ed infine uno all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. In tutti i contagi da Coronavirus sono saliti a 8911 con 668 i negativizzati virologici. Infine sono 20278 i veneti in isolamento domiciliare. I nuovi positivi sono 363 così suddivisi per provincia: +86 a Padova, +1 nel Comune di Vò, +49 a Treviso, +51 a Venezia, +82 a Verona, +58 a Vicenza, +16 a Belluno, +9 a Rovigo.

CORONAVIRUS VENETO, IL PUNTO DI ZAIA AL 2 APRILE

Nel corso della nuova conferenza stampa che si è tenuta ieri, il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha affrontato vari tempi relativi alla nuova ordinanza con più restrizioni che sarà diffusa a breve. Non mancano i timori rispetto alla situazione economica della Regione, a causa di una perdita di circa 12-13 miliardi di Pil al mese. “Stiamo lavorando a un’ordinanza sulla base del decreto del governo: proroghiamo le chiusure ma aggiungeremo delle restrizioni, anche se stanno diminuendo i contagi. E’ fondamentale non abbassare la guardia perché non è finita”, ha detto Zaia parlando dalla sede della Protezione Civile. Sul fronte della situazione economica ha invece proseguito: “Il Veneto ha un Pil da 150 miliardi all’anno, il fermo di un mese significa 12-13 miliardi di Pil perso. Sono preoccupato dal fatto che non vorremmo ritrovarci con una superpotenza, la Germania, che usa poteri straordinari per le proprie attività”. Seppur non di competenza della Regione, il governatore veneto si è espresso anche sul fronte scuola ritenendo impensabile una riapertura: “I diecimila positivi che abbiamo in Veneto sono solo la punta dell’iceberg. Vi chiedo ancora sacrifici fino a Pasqua. Mi chiedete spesso quando riapriranno le scuole. La scuola non è nostra competenza, non so dire quando riapre, ma con questi numeri di positività e di morti e ricoverati pensare di riportare masse di ragazzi in edifici, che poi torneranno a casa portando il contagio è ancora rischioso”, ha ribadito.

