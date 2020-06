Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 12 giugno

Pubblicità

Il governatore Luca Zaia terrà la consueta conferenza stampa poco dopo le 12:30 di oggi, venerdì 12 giugno, analizzando l’ultimo bollettino della regione Veneto circa i dati sull’epidemia di coronavirus. Anche quella di ieri è stata una giornata molto positiva, in quanto nella comunicazione delle ore 17:00 non sono stati resi noti altri positivi, con i nuovi casi che restano quindi solo 5 nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti sale cosi a quota 19.199, mentre il computo delle vittime è cresciuto di uno, per 1.966 morti da inizio emergenza, di cui 1.408 negli ospedali. 16.325 sono le persone guarite, i cosiddetti negativizzati virologici, mentre in ospedale troviamo al momento 311 pazienti di cui 52 positivi. Continua il calo delle terapie intensive, occupate da 14 persone, tutte negative al covid. Soddisfatto Luca Zaia, che durante la conferenza stampa di ieri dalla sede della Protezione Civile di Venezia ha commentato i nuovi dati con positività, ma ha anche parlato della questione vaccini.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “CHIUSA GARA VACCINI”

A riguardo ha spiegato: “Posso annunciare che, prima regione in Italia, abbiamo chiuso anticipatamente la gara per i vaccini, aggiudicando 1.360.000 dosi, ampliabili fino a 1.567.000, per un controvalore iva compresa di 8.304.037 euro. Ricordo – ha aggiunto il governatore – che il vaccino, in Veneto, è raccomandato, ma non obbligatorio. Ma, pur con accesso volontario, con questa aggiudicazione possiamo attuare il programma di vaccinazione. e la campagna vaccinale potrà partire fin da fine agosto, inizio settembre”. Zaia ha poi aggiunto, tornando a parlare dei dati: “I pazienti malati di covid nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto scendono ancora, toccando quota 14, e nessuno di questi è attualmente positivo, per cui possiamo dire che le terapie intensive in Veneto restano ‘covid free'”. Il Veneto è stata la prima regione colpita dalla pandemia assieme alla Lombardia, ma dopo un primo periodo di difficoltà ha saputo uscirne alla grande, ed ora l’emergenza è completamente sotto controllo.

