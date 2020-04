Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 15 aprile

Pubblicità

È arrivato ieri sera l’ultimo report sanitario sul coronavirus in Veneto. In attesa del bollettino mattutino fornito dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa, trasmessa in diretta streaming video sulla sua pagina Facebook, ecco gli ultimi dati aggiornati. I contagiati sono arrivati a quota 14.514, mentre i “negativizzati”, che sono quindi considerabili come persone guarite, sono 2.843. Le persone in isolamento invece sono 17.931. Per quanto riguarda i ricoverati con patologie non gravi, sono 1.414, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 218. Purtroppo, è salito anche il bilancio delle vittime: i morti sono 818. Rispetto al bollettino fornito nella mattinata, c’è stato un incremento di 82 casi, mentre c’è stato un incremento di 53 guariti. Nessuna variazione per quanto riguarda le persone in isolamento, mentre c’è stato un calo di ricoverati pari a 13 persone. E così di malati in terapia intensiva: -15. Per quanto riguarda i decessi, c’è stato un aumento di 18 morti.

Pubblicità

BOLLETTINO VENETO: “NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”

A fare il punto della situazione ieri anche Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e ai servizi sociali del Veneto. A Pomeriggio 5 ha chiarito alcuni aspetti relativi alla nuova ordinanza: «Abbiamo permesso l’apertura delle attività previste dal decreto nazionale, ma solo per due giorni a settimana». Questo per evitare che si creino assembramenti e via vai di gente. «Sarebbe un errore abbassare la guardia ora». A proposito delle nuove misure contro il coronavirus decise dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia per il contenimento del coronavirus, Manuela Lanzarin ha parlato in vista dei prossimi due ponti di festa. «Abbiamo voluto ribadire che le grigliate e i barbecue sono consentiti, ma solo in famiglia sul proprio balcone». Invece per quanto riguarda il limite di 200 metri, potrebbe arrivare un passo indietro da parte del governatore Zaia: «Probabilmente nelle prossime ore il governatore farà un’ordinanza più dura perché qualcuno se ne era approfittato», ha concluso Manuela Lanzarin.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO DEL 14 APRILE 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA