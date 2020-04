Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 16 aprile

Pubblicità

Siamo al secondo giorno della nuova ordinanza di Luca Zaia per la Regione Veneto, ma è ancora presto per vedere se ha sortito effetti sull’epidemia. Il perimetro per uscire a correre si è allargato, sono stati aperti i primi negozi, ma si esce solo con guanti e mascherina, rispettando due metri di distanza quando si è in fila al supermercato. Intanto il bollettino di ieri registra 14.884 positivi, per un incremento di 370 casi. I negativizzati, soggetti che possono essere considerati guariti, sono 3.046. Le persone in isolamento sono scese a 16.958. I ricoverati non gravi sono 1.403, quelli in terapia intensiva 214. Il bilancio delle vittime è di 959 morti. Ora si attende il nuovo bollettino sul coronavirus in Veneto, fornito ormai “tradizionalmente” dal governatore Luca Zaia nella conferenza stampa che tiene al mattino dalla sede della Protezione civile a Marghera. L’incontro con la stampa sarà trasmesso in diretta streaming video sui canali social della regione e sulla pagina Facebook del governatore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: REBUS SCUOLA

L’incontro con la stampa per il nuovo bollettino sul coronavirus sarà forse l’occasione per il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per dire la sua sulla vicenda delle scuole d’estate. Ormai tutti si sono rassegnati al fatto che fino a luglio non si tornerà a scuola. È emersa l’ipotesi di riaprirle in piena estate per recuperare il tempo perduto a causa del coronavirus, ma il governatore veneto e l’assessore all’Istruzione Elena Donazzan non la pensano allo stesso modo. «L’ho già detto e resto convinto che le scuole non debbano riaprire, che sia troppo rischioso. I nostri dati clinici dicono questo», ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto all’indomani della proposta abbozzata dall’assessore. Quest’ultima però ha ribadito che durante la pausa estiva bisogna pur fare qualcosa: «Per colmare soprattutto lacune di terza media e quinta superiore si deve ragionare su un recupero in estate». Ai comitati scientifici quindi chiede se si possono utilizzare gli spazi, altrimenti bisognerà continuare con la didattica a distanza.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 15 APRILE 2020





