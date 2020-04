Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 19 aprile

Pubblicità

Cambia anche nella Regione Veneto il bollettino sul coronavirus. Arriva poco dopo le 12.30 il primo e unico report regionale sulla situazione sanitaria. Fino a ieri era diffuso un primo bollettino al mattino (con la consueta conferenza stampa del governatore Luca Zaia), che poi veniva aggiornato con i dati del pomeriggio. Dopo la decisione della Protezione civile di diminuire gli incontri con la stampa, ecco la novità della Regione Veneto che introduce dunque dal weekend la modalità dell’unico report giornaliero. Dunque, i dati di ieri mostrano un incremento di 318 casi rispetto al giorno precedente. Di conseguenza i positivi al momento sono arrivati a quota 15.692. I negativizzati invece sono 4.189. Sono state registrate 23 vittime in più rispetto al bollettino precedente, quindi il bilancio è di 900 morti per il coronavirus in Veneto. Le persone in isolamento sono 12.723, mentre 15.692 sono le persone ricoverate con patologie non gravi. Per quanto riguarda invece la degenza in terapia intensiva, ci sono 190 pazienti.

BOLLETTINO VENETO CORONAVIRUS: ZAIA “NON NASCONDIAMO DATI”

Non sono mancate le polemiche sui social per questa scelta di modificare la diffusione del bollettino sull’andamento del coronavirus in Veneto. Quando un giornalista ha chiesto al governatore Luca Zaia se il ministero della Salute gli avesse chiesto di nascondere i dati, il presidente della Regione Veneto si è infuriato. «Ma come si fa a fare queste domande? Siamo arrivati a migliaia di morti e questa storia non la posso accettare. Siamo in conferenza stampa pubblica tutti i giorni: non si può sentire che il ministero ci abbia chiesto di nascondere i dati». Poi ha spiegato che quella di dare due bollettini è stata una decisione «ingenua». Erano infatti gli unici a fornire due report al giorno, ma hanno anche deciso di cambiare per «alleggerire le molte persone che ci lavorano». E quindi ha aggiunto: «Siamo qui tutti i giorni, con i dati, da oltre 50 giorni, in massima trasparenza. Il bollettino riporterà sempre tutto». Sui numeri comunque resta prudente: «Sono molto positivi e in calo, ma il virus ancora c’è e potrebbe riacutizzarsi se non teniamo mascherine e distanziamento sociale: non è tempo di pensare al Carnevale di Rio».

CONFERENZA STAMPA ZAIA DEL 18 APRILE 2020





