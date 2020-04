Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 23 aprile

Pubblicità

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus ci sono 16.738 positivi nella Regione Veneto. Ne sono stati registrati altri 334 nel bollettino di ieri. La provincia con più casi resta quella di Verona, dove ci sono 4.164 contagiati. Ma i casi di attualmente positivi in tutta la regione sono scesi a 9.991. Il trend è in discesa, come analizzato dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa, ma i numeri non possono far star tranquilli e soprattutto pensare che il peggio sia passato. I morti sono saliti a 1.181, di cui 989 negli ospedali. Quindi ieri sono stati registrati nel bilancio delle vittime altri 17 decessi, tra cui tre nell’ospedale di Mestre. Stanno fortunatamente anche i negativizzati totali, cioè persone che hanno contratto il virus e ne sono usciti. Parliamo di 5.566 persone. E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in ospedale: ieri ne sono stati segnalati 25 in meno rispetto al giorno precedente, mentre 163 sono i malati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.914.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: “DUE SETTIMANE DI DISCESA”

Questi numeri verranno aggiornati oggi, giovedì 23 aprile 2020, nel corso della nuova conferenza stampa del presidente della Regione Veneto. Sarà l’occasione per il governatore Luca Zaia per fare il punto della situazione sul coronavirus, quindi sulla sua evoluzione e per tracciare il percorso verso la Fase 2. La conferenza stampa per il nuovo bollettino verrà trasmessa in diretta streaming video su Facebook attraverso la pagina del presidente regionale. «In 15 giorni non abbiamo avuto ricadute perché i cittadini rispettano le regole», ha detto ieri Zaia dalla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). Ha anche confermato una minore “pressione” del coronavirus nella Regione Veneto. «Il trend positivo c’è ma è fondamentale rispettare le regole, l’utilizzo delle mascherine è una preghiera che faccio ai cittadini». Il trend positivo c’è, ma c’è anche il virus. «A questo punto si tratta di due settimane di discesa – ha aggiunto – non rapidissima, ma costante della diffusione del virus».

