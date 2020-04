Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: malati, ricoveri e decessi in calo

Pubblicità

L’ultimo bollettino in merito alla pandemia di Coronavirus in Italia, diffuso dalla protezione civile mercoledì 22 aprile 2o20, invita al cauto ottimismo: è stata infatti raggiunta la terza giornata consecutiva di calo dei malati (107.699, dieci in meno rispetto a martedì), mentre è stato stabilito un nuovo primato circa il numero delle guarigioni in 24 ore (+2.943), che ora complessivamente si attestano a quota 54.543. In diminuzione anche i decessi giornalieri (+437: sono 25.085 le vittime registrate in Italia dall’avvento del virus) e i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, ove, ad oggi, i degenti sono in tutto 2.384 (817 nei nosocomi della Lombardia), 87 in meno rispetto a martedì. Abbiamo ricordato nelle righe precedenti il totale degli infetti nel nostro Paese: 107.699. Di questi, 81.510 si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre coloro che si trovano in ospedale con sintomi sono in tutto 23.805: anche in questo caso, un dato incoraggiante (-329).

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: VERSO LA FASE 2

Il Governo, nel frattempo, prepara la Fase 2 e, stando ad alcune indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi, l’idea di base sarebbe quella di assicurare a metà maggio la riapertura dei negozi al dettaglio (11 maggio) e, a stretto giro di posta, di bar e ristoranti (18 maggio). Dunque serrande ancora abbassate il 4 maggio? Non esattamente: coloro che operano nel campo della ristorazione potrebbero vedersi concedere una deroga per le vendite da asporto, vedendo così la propria attività equiparata alle altre che in questo periodo hanno fatto e stanno facendo consegne a domicilio. Il Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Coronavirus ha sottolineato l’importanza di agire con cautela rispetto alle riaperture di attività produttive in vista del 4 maggio, proprio dopo aver effettuato una videoconferenza con il coordinatore della task force per la Fase 2, Vittorio Colao, e con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro, dal quale sono emerse le linee guida per la ripartenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA