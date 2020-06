Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 24 giugno

Anche questa mattina si terrà la consueta conferenza stampa in diretta video del governatore Zaia. Dal punto stampa di Venezia, sede regionale della Protezione Civile, l’appuntamento con il bollettino della regione Veneto, con i dati sull’epidemia di coronavirus aggiornati ad oggi, mercoledì 24 giugno. Stando all’ultima comunicazione, effettuata nella serata di ieri, le persone positive al covid in regione risultano essere 560, ma sono solamente 30 i ricoverati positivi, di cui uno solo in terapia intensiva. In totale negli ospedali troviamo 228 pazienti, di cui undici in rianimazione. Dal 21 febbraio sono state dimesse 3.551 persone, mentre le vittime sono in totale 2.004, di cui 1.425 nelle strutture ospedaliere. Ancora una volta è Treviso la provincia con più casi, leggasi 121 attuali, su un totale di 2.669 da quando è scoppiata la pandemia. Segue Verona a quota 72, gli stessi di Vicenza. Conferenze stampa di Zaia che sono ormai agli sgoccioli, come annunciato nella giornata di ieri dallo stesso governatore: «Sabato 27 giugno e domenica 28 non ci sarà alcun punto stampa e perciò l’ultimo appuntamento sarà quello di martedì prossimo che chiuderà di conseguenza il mese; dopodiché torneremo ad informare la stampa “alla bisogna”, organizzando eventualmente ulteriori conferenze stampa ad hoc su determinati argomenti, se necessario».

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “VERSO 900MILA TAMPONI”

Zaia ha parlato anche dell’ordinanza regionale per il trasporto pubblico locale, spiegando: «Oggi (ieri ndr) invierò al Comitato tecnico scientifico per proposta per un’ordinanza per il trasporto pubblico locale: è un’ordinanza impegnativa perché vorremmo poter far salire su treni, bus e corriere passeggeri pari alla capienza ordinaria del mezzo, senza limitazioni, ma solo con l’obbligo dell’uso dalla mascherina, come peraltro avviene nel resto d’Europa». Infine il governatore ha sottolineato la massiccia campagna di screening effettuata dalla regione, «La direzione va verso i 900.000 tamponi». Al momento sono stati effettuati ben 888mila e 273 test da quando è scoppiata l’emergenza, e nelle ultime 24 ore i nuovi tamponi sono stati 5.894.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 23 GIUGNO 2020





