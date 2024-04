Bologna, esplosione in centrale idroelettrica/ Rogo sottacqua, 3 morti e 6 dispersi: soccorsi impossibili

Un’esplosione è avvenuta in una centrale idroelettrica semi-sommersa a Bargi, nei pressi del lago artificiale di Suviana, in provincia di Bologna. Un incendio è scoppiato, per cause ancora da chiarire, al piano -9 della struttura, a circa 30 metri sotto il livello dell’acqua, dove ci sono i trasformatori. I locali si sono subito riempiti di fumo. Le difficili condizioni, come riportato da Ansa, hanno sostanzialmente reso impossibili le operazioni dei Vigili del Fuoco, che si sono prontamente recati sul posto.

“Per prestare soccorso servono visibilità e basse temperature. Quando arriveremo al piano dell’incidente capiremo meglio. Anche dopo avere contattato il responsabile Enel dell’impianto”, ha affermato il comandante Calogero Turturici. Nel frattempo tuttavia 3 persone che si trovavano sul luogo sono morte e 3 sono rimaste gravemente ferite. Altre 6 sono tuttora disperse. La situazione è drammatica e si teme per la vita di coloro che non sono stati ancora trovati.

Esplosione in centrale idroelettrica a Bologna: le cause ancora da chiarire

Attilio Visconti, Prefetto di Bologna, non si è voluto sbilanciare sull’esplosione nella centrale idroelettrica avvenuta nelle scorse ore. “Stanno verificando cosa è successo, anche sul numero dei feriti e dei dispersi al momento non ci sono certezze. I feriti dovrebbero essere 4 o 5, ma non è un dato certo. Dobbiamo ancora capire, credo stessero facendo dei lavori di manutenzione nella centrale”, ha detto all’Ansa.

L’obiettivo proprio nei prossimi giorni sarà quello di comprendere le cause dei drammatici fatti. Al momento è impossibile fare ipotesi, dato che non sono possibili sopralluoghi. “I locali ora sono sommersi dall’acqua secondo le prime informazioni che abbiamo. Se non si mette a disposizione per le indagini il luogo dell’incidente è difficile ipotizzare una determinata tipologia di scenario o un’altra”, ha aggiunto Marco Masinara, sindaco di Camugnano. Le testimonianze dei sopravvissuti saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Enel, proprietaria della centrale, si è già attivata per effettuare le necessarie verifiche.

❌#Bologna, #esplosione nel primo pomeriggio di #oggi in una centrale idroelettrica semi-sommersa a Bargi, nei pressi del lago di Suviana: soccorsi 3 operai feriti, #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di ricerca di possibili dispersi. Intervento in corso [#9aprile 16:30] pic.twitter.com/EsT20o16lM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 9, 2024













