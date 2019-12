Bologna Milan, accoltellato tifoso rossonero: è grave/ “Aggredito per pantaloncini”

Dramma dopo Bologna Milan: accoltellato tifoso rossonero, versa in grazi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. La tragedia si è consumata nell’immediato post-partita, all’uscita del settore ospiti dello stadio Dall’Ara di Bologna: secondo una primissima ricostruzione, l’aggressione è scaturita al culmine di una rissa tra sostenitori del Diavolo e durante il deflusso ci sarebbe stato l’accoltellamento. Come riportano i colleghi del Corriere dello Sport, la vittima è stata immediatamente soccorsa dalle ambulanze del 118 e trasportata al nosocomio bolognese in codice tra il 2 e il 3. In corso le indagini della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e individuare il responsabile dell’attacco con coltello. Per il momento non sono state rese note le generalità dell’uomo ferito.

BOLOGNA MILAN, ACCOLTELLATO TIFOSO ROSSONERO: LA RICOSTRUZIONE

Il Corriere dello Sport precisa che l’aggressione sarebbe scoppiata intorno alle 23 e circola una prima ipotesi sul movente: tutto sarebbe partito da una lite su un paio di pantaloncini lanciati nel settore ospiti dello stadio Dall’Ara da un calciatore rossonero. Un rituale tipico nel mondo del calcio, un gesto dei giocatori per ringraziare i tifosi del supporto. Entrambi gli uomini coinvolti nel fatto ritenevano di essere i legittimi proprietari, tensione alle stelle tanto da arrivare all’aggressione: uno dei due ha tirato fuori un coltellino e ha colpito all’addome il rivale. Dopo l’attacco con l’arma da taglio, l’assalitore ha fatto perdere le proprie tracce: sul caso sono in corso le indagini delle forze dell’ordine e sono attese novità a stretto giro di posta.

