Bologna, sgombero centro sociale Xm24/ Video: ruspe in azione, attivisti incatenati

Dopo quello dell’ex scuola occupata a Primavalle e dell’ex Moi di Torino, è in corso in questi minuti a Bologna lo sgombero del centro sociale Xm24. Forze dell’ordine posizionate fuori da via Fioravanti 24 a partire dalle ore 5.30, con la polizia che ha formato un cordone di sicurezza su tutto il perimetro dell’edificio. Gli attivisti hanno chiamato a raccolta tutti i militanti e, come riporta Bologna Today, si è radunato un presidio nel parco retrostante: sono state erette agli accessi delle barricate con masserizie, rimosse in questi minuti dalle ruspe in azione. E la protesta degli attivisti del centro sociale non si placa: tra cori e slogan, alcuni di loro sono saliti sul tetto mentre altri si sono incatenati. Sul posto i legali dei militanti, ai quali è stato negato l’accesso all’area perché in corso un atto amministrativo. Stesso discorso per i consiglieri comunali Emily Clancy e Marco Trotta.

BOLOGNA, SGOMBERO CENTRO SOCIALE XM24: IL VIDEO

«Forze dell’Ordine impegnate fin dall’alba nello sgombero a Bologna del centro sociale Xm24. Molto bene, la musica è cambiata: ordine, legalità e democratiche RUSPE!», scrive su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini, postando anche un video dei mezzi in azione per lo sgombero. Centrodestra che esulta compatto per le operazioni delle forze dell’ordine, ecco il commento di Galeazzo Bignami di Forza Italia: «Finalmente, dopo anni e anni di disagi, degrado, invivibilità per tutti i residenti ormai esasperati, è arrivato lo sgombero dell’Xm24». Potere al Popolo al fianco dei militanti del centro sociale, con l’Xm24 «che per 17 anni ha prodotto cultura, informazione, politica, è stato luogo di avanguardie artistiche e di incontro per giovani e meno giovani». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ma non sono mancati i momenti di tensione: Umberto Bosco, consigliere comunale della Lega, è stato fischiato dagli esponenti del centro sociale ed è stato allontanato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA