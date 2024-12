Il giorno della Vigilia è scattato a Bologna un blitz da parte del corpo dei Ros dei Carabinieri nei confronti di un gruppo di terroristi jihadisti. Sono scattate le misure cautelari dell’arresto per 4 persone, più una quinta che invece è ricercata all’estero. Al vertice dell’organizzazione una giovane di 22 anni di origini pakistane ma di cittadinanza italiana. L’indagine andava avanti da tempo, arrivando a scoprire tutte le attività di proselitismo che venivano condotte anche online, utilizzando le principali piattaforme social e operando propaganda anche attraverso libri per bambini online, allo scopo di formare nuovi futuri seguaci. Questo è quanto si apprende dal Corriere di Bologna.

Il 27 dicembre è previsto l’interrogatorio per due dei membri dell’organizzazione, tra cui quello proprio della ragazza considerata la fondatrice. All’esito si conosceranno probabilmente maggiori dettagli. Come hanno spiegato i Ros l’indagine è stata piuttosto complessa, viste le identità online fittizie create online da cui sono riusciti ad aprire il ‘vaso di Pandora’.

TERRORISTI ISLAMICI: COME AGIVANO

Ciò che colpisce è soprattutto la metamorfosi che i giovani terroristi di questa organizzazione avrebbero subìto nel corso del tempo. In particolare il fratello 19enne della giovane fondatrice sembrerebbe che in un primo momento non fosse convinto di entrare a far parte del gruppo estremista islamico. Come però mostrano i post di TikTok sembrerebbe essere stato via via influenzato e indottrinato dalla sorella, trasformandosi in un vero e proprio seguace jihadista, sia nell’aspetto fisico che nelle convinzioni: dismettendo abiti occidentali, iniziando a mostrare la barba lunga e parlando solo di Islam.

Tra le attività di proselitismo individuate dai flussi intercettati sul web sono stati scoperti anche libri online per bambini per insegnare anche ai più piccoli i principi dell’Islam. Tra le intenzioni del gruppo c’era inoltre quella di costruire una moschea e di creare un gruppo di addestramento in Africa, cercando intanto di attirare quanti più seguaci in Italia sfruttando ogni canale online.