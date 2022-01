Bolsonaro ricoverato d’urgenza/ Sospetta occlusione intestinale: come sta

Sono ore di apprensione in Brasile per lo stato di salute del presidente Jair Bolsonaro, ricoverato d’urgenza questa mattina nell’ospedale Vila Nova Star a sud di San Paolo dopo aver manifestato dolori addominali durante le vacanze a Santa Caterina. Il presidente brasiliano, che a luglio era stato ricoverato a causa di un singhiozzo persistente iniziato una decina di giorni prima, è tenuto sotto osservazione dai medici della struttura per una sospetta occlusione intestinale che aveva già causato dei problemi in passato.

Bolsonaro dice “Torre di Pizza” invece di Torre di Pisa/ Nuova gaffe del brasiliano

A dare notizia del ricovero del numero uno del Brasile ci ha pensato la Cnn, citando il medico Antonio Luiz Macedo, il chirurgo che operò Bolsonaro dopo l’accoltellamento subito durante la campagna elettorale nel settembre del 2018 e che da allora lo segue personalmente. Bolsonaro è stato trasportato in elicottero e si sottoporrà a esami diagnostici per individuare la causa esatta del suo malessere. Ad accompagnarlo in volo sono state la moglie Michelle Bolsonaro e la figlia Laura, atterrate nella notte a Congonhas.

DAL BRASILE/ "Bolsonaro non è come Mladic, ma il 58% boccia il suo governo"

BOLSONARO RICOVERATO, COME STA

Bolsonaro ha dovuto interrompere le vacanze che stava trascorrendo nello stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile, dove si trovava dallo scorso 27 dicembre assieme alla moglie e ad altre persone del suo staff. Non si tratta dei primi problemi di salute da quando è in carica come presidente del Brasile. Come detto, lo scorso luglio fu ricoverato per un singhiozzo persistente e dopo alcuni esami, i medici avevano deciso di trasferirlo in un ospedale di San Paolo per eseguire ulteriori verifiche sulla sua salute, riscontrando una sospetta occlusione intestinale.

DA PADOVA/ Antagonisti in piazza, Bolsonaro in pizzeria: è ora di spegnere l'incendio

Al momento dal Brasile non trapelano informazioni sullo stato di salute di Bolsonaro, ma il medico personale Antonio Luiz Macedo ha fatto sapere: “Bisognerà aspettare l’esito di una Tac e di altri test per scoprire cosa c’è nell’addome. Non lo sappiamo ancora, ma il problema potrebbe essere anche causato, ad esempio, da un cibo mal masticato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA