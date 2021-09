Bomba d’acqua in Salento/ Video Nardò strade allagate e persone intrappolate in auto

Una bomba d’acqua ha causato nelle scorse ore dei disagi in Salento. A Nardò, in provincia di Lecce, le strade si sono allagate a causa delle violente precipitazioni, tanto che alcune persone sono rimaste bloccate nelle rispettive auto in panne. Sono stati necessari numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, dei volontari della protezione civile e dei vigili urbani per mettere in sicurezza i malcapitati. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ristabilire l’ordine.

La situazione più critica si è registrata intorno alle ore 13.00 di oggi, lunedì 6 settembre, nelle zone dello stadio e dell’ospedale. L’acqua in strada ha superato mezzo metro di altezza, causando innumerevoli disagi a coloro che si trovavano fuori dalla propria abitazione. In alcune aree di Nardò si è anche registrata l’interruzione dell’energia elettrica. Il malfunzionamento è stato risolto dopo alcune ore dai tecnici dell’Enel attraverso i sistemi di controllo a distanza.

Bomba d’acqua in Salento: i video a Nardò

I video della bomba d’acqua in Salento, che ha colpito in particolare il Comune di Nardò, in provincia di Lecce, sono stati diffusi sui social network dai residenti della zona. Le immagini mostrano chiaramente l’alto livello dell’acqua in strada, nonché i cittadini in difficoltà rimasti bloccati. Nessuno, ad ogni modo, sembrerebbe essere rimasto ferito, anche grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, dei volontari della protezione civile e dei vigili urbani.

Le richieste di aiuto arrivate alle forze dell’ordine nelle scorse ore, infatti, sono state numerose. In alcuni casi l’acqua – in mezz’ora ne sono caduti 61 millimetri – è entrata anche nelle case. Danni a centinaia di edifici, abitazioni ed esercizi commerciali allagati. I tombini non hanno retto la forza delle precipitazioni: in Via Roma è persino esplosa la fognatura. Nelle prossime ore resta l’allerta meteo per Nardò nonché per altri Comuni del Salento, tra cui Copertino e Galatina.

Intanto a Nardò (Lecce)… pic.twitter.com/EeDrELblB7 — Ludovica S 🇮🇹 (@AhiMaria1) September 6, 2021





