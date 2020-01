Bomber/ Video, su Rete 4 il film con Bud Spencere e Jerry Calà (oggi, 11 gennaio)

Bomber va in onda su Rete 4, oggi 11 gennaio a partire dalle ore 21.25. Il lungometraggio in esame può essere considerato come un film di genere comico-sportivo. Gli attori principali di Bomber sono Bud Spencer, Jerry Calà, Mike Miller e Gegia. La pellicola in esame è stata distribuita nell’anno 1982, mentre il suo regista si chiama Michele Lupo. Le musiche del film sono state realizzate da Guido e Maurizio de Angelis. Il montaggio, invece, è frutto del lavoro di Eugenio Alabiso, mentre la scenografia è strata creata da Walter Patriarca. In Bomber recitano appunto Bud Spencer e Jerry Calà. Il primo è famoso per aver lavorato, con Terence Hill, in moltissime pellicole di genere western, che gli hanno fatto raggiungere la fama mondiale. Il secondo ha recitato in altri lungometraggi celebri, come Sapore di Mare e Vacanze di Natale.

Bomber, la trama del film

In Bomber il protagonista si chiama Bud Graziano, alias Bomber. Quest’ultimo è un pugile ormai in pensione. Per guadagnarsi da vivere, l’uomo lavora come capitano di una vecchia barca. Ad un certo punto, la barca di Graziano viene destinata alla demolizione e Bud rimane senza occupazione. Un giorno, l’ex pugile incontra Jerry, che è il proprietario di una palestra. Quest’ultimo offre a Graziano vitto e alloggio. In cambio di ciò, Bud deve trovare a Jerry un pugile per un imminente incontro con la palestra di Rosco Dunn. Successivamente Bomber nota, nel corso di una rissa in un ristorante, un ragazzo dotato di un destro vincente. Costui è un giovane napoletano, che si chiama Giorgio Desideri, che vive di espedienti. Graziano, allora, convince Giorgione a partecipare all’incontro di boxe contro Sam Newman. Desideri sconfigge il suo avversario e gli scagnozzi di Rosco bruciano la palestra di Jerry. Dopo varie vicissitudini, Giorgio decide di affrontare Rosco Dunn in un ennesimo incontro di pugilato, per permettere a Bud di vendicarsi dei torti subiti da questo criminale. Purtroppo però, la sera prima di questa sfida, gli uomini di Rosco spezzano la mano destra di Desideri. Nonostante l’infortunio, Giorgio riesce a non finire a terra durante tutta la prima ripresa. Scoperto l’inganno, Graziano prende il posto del ragazzo e affronta direttamente Dunn, riempiendolo finalmente di botte e ottenendo l’acclamazione del pubblico.

Il trailer di Bomber





