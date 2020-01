Bonafede capo delegazione M5s nel Governo/ Ministro sostituisce Di Maio

Continua il restyling in casa M5s dopo la debacle alle Regionali: Alfonso Bonafede è stato eletto capo delegazione nel Governo giallorosso, prende il posto di Luigi Di Maio. Dopo le dimissioni da capo politico grillino, l’attuale ministro degli Esteri è stato sostituito dal Guardasigilli, nominato da ministri, viceministri e sottosegretari riuniti a Palazzo Chigi. Nonostante l’iniziale indecisione, Bonafede ha accettato il nuovo ruolo ed ha ricevuto gli auguri di buon lavoro dal reggente Vito Crimi: «Buon lavoro ad Alfonso Bonafede, che da oggi è il nuovo capo delegazione del MoVimento 5 Stelle. La decisione è stata condivisa da tutti i nostri ministri, viceministri e sottosegretari. Sono certo che saprà svolgere al meglio questo ruolo, dialogando costruttivamente con le altre forze politiche della maggioranza per promuovere e valorizzare le nostre proposte all’interno dell’azione di governo».

BONAFEDE CAPO DELEGAZIONE M5S NEL GOVERNO, LE PAROLE DI DI MAIO

Continua il cambiamento interno in casa M5s, con Alfonso Bonafede che rappresenterà il mondo pentastellato al tavolo delle forze di maggioranza, protagoniste di uno scontro totale nelle ultime ore sul dossier prescrizione ma non solo. Luigi Di Maio ha commentato sui social network: «Buon lavoro Alfonso, sono certo che ricoprirai con caparbietà e determinazione il nuovo incarico di capo delegazione M5S al Governo! Adesso avanti, abbiamo importanti obiettivi da raggiungere. E la squadra del MoVimento 5 Stelle è molto motivata». Queste, invece, le parole di Francesco D’Uva: «Un grosso in bocca al lupo ad Alfonso Bonafede. Come capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo darà voce e peso alle nostre mille battaglie. Continuiamo a lavorare nell’esclusivo interesse dei cittadini».

