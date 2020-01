Risultati Elezioni Emilia-Romagna e Calabria Regionali 2020/ Chi ha vinto

I risultati delle Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria sembrano confermare le previsioni della vigilia. In Emilia-Romagna, infatti, Stefano Bonaccini è stato in vantaggio sin dal primo exit poll ai danni di Lucia Borgonzoni. Ma è sicuramente interessante valutare i dati delle singole liste che hanno appoggiato i candidati presidenti, anche per capire quanto è stato utilizzato il voto disgiunto. E in effetti si è rivelato uno strumento decisivo: testa a testa tra Lega e Pd in Emilia-Romagna, con Bonaccini però avanti su Borgonzoni in virtù appunto del voto disgiunto. Invece il Pd è avanti sulla Lega in Calabria, dove però vince Jole Santelli per il centrodestra. Se il centrodestra non è riuscito a strappare al centrosinistra l’Emilia-Romagna, nonostante abbia comunque ottenuto il risultato di giocarsi la partita in una regione da sempre roccaforte della sinistra, può comunque rifarsi con la Calabria, dove il distacco tra Jole Santelli e Filippo Callipo già nei primi exit poll era dato a 20 punti percentuali: un abisso impossibile da colmare e che si è persino ampliato con le prime proiezioni.

ELEZIONI REGIONALI 2020, AFFLUENZA IN AUMENTO

Le Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria sono state contraddistinte da un aumento dell’affluenza particolarmente alta in Emilia-Romagna. Un dato significativo dopo un periodo in cui si era parlato di scarsa partecipazione al voto degli italiani. In Emilia-Romagna, l’affluenza è stata infatti del 67,67%, quando nel 2014 non era arrivata neppure al 38%. Agli esperti toccherà capire quanto avranno inciso su questo dato le Sardine, considerando che nella provincia di Bologna l’affluenza ha sfiorato il 71%, quando cinque anni fa si era fermata poco sopra il 40%. Ma il fatto che Zingaretti abbia ringraziato questo movimento fa intendere quanto sia risultato decisivo sull’affluenza il loro contributo. In Calabria la partecipazione al voto invece è stata pari al 44,32%, quando alle scorse regionali era stata del 44,16%. L’incremento è stato quindi modesto, ma quanto meno non c’è stato un calo. Catanzaro è stata la provincia con il dato più alto, superiore al 46,78% (contro il precedente 45,01%), mentre a Crotone l’affluenza si è fermata al 39,56%, quando alle precedenti regionali aveva superato il 40,85%.

LA DEBACLE M5S

Le Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria lasciano il segno più pesante sul Movimento 5 Stelle, i cui candidati, nelle prime proiezioni, non hanno nemmeno raggiunto la doppia cifra nei consensi. Simone Benini, in Emilia-Romagna, potrebbe alla fine non arrivare nemmeno al 5% dei voti. In Calabria, invece, Francesco Aiello non è riuscito ad arrivare al terzo posto, superato da Carlo Tansi. Una sconfitta pesante che probabilmente era già nell’aria e potrebbe rappresentare la spiegazione alle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento proprio pochi giorni prima del voto. Gli elettori pentastellati non devono aver gradito l’alleanza con il Pd e le scelte politiche portate avanti dal Movimento. Vedremo se ci saranno altre conseguenze per questa debacle. Ci spera Matteo Salvini, che in conferenza stampa ha parlato della “sparizione” dei grillini, auspicando novità da Roma in tal senso.



