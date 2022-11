Bonanno di Linguaglossa: “Tanya Yashenko voleva sempre regali”/ “Io raggirato da lei”

Bonanno di Linguaglossa: “Tanya Yashenko? Pensavo fosse diversa”

Il Principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, a Zona Bianca, chiarisce il rapporto con Tanya Yashenko, che l’ha accusato di trattarla come un oggetto e di comportamenti violenti nei suoi confronti: “Lei mi portava nei posti dove voleva che le comprassi qualcosa. Ero sempre forzato per farla felice. Non voleva stare con me senza i regali. A Tanya ho dato carte di credito perché me le ha chieste, le voleva per avere la sua indipendenza. Io non la controllavo ma dovevano essere pagate, qualcuno doveva pur pagarle. Erano sempre sotto il mio nome”.

La Yashenko avrebbe affermato di provenire da una famiglia ricca e di non aver bisogno dei soldi del Principe. Lui, però, risponde così: “Tanya ricca? Allora perché voleva i miei soldi e delle mie carte di credito? Lei li voleva, era un modo per aver qualcosa. Voleva l’indipendenza. Non so come si possa giudicare ciò che ha detto, era il suo modo di controllarmi. Lei controllava la situazione. Io mi sento raggirato, pensavo fosse una persona diversa. È cambiata”.

Bonanno di Linguaglossa: “Io credevo all’amore di Tanya”

Il Principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa non vuole andare oltre: “Ho già detto abbastanza di questa situazione. Le cose sono andate così. Non so come altro spiegarlo”. Secondo Patrizia Groppelli, la donna avrebbe fatto bene a chiedere dei regali in cambio della sua compagnia. Il principe replica: “A me non andava bene, io credevo al suo amore, mentre lei credeva nei miei soldi. Pensavo fosse diversa“.

Sulle accuse di violenza, Giacomo Bonanno spiega: “Mai fatto, non l’ho mai toccata. Abbiamo avuto i soliti litigi tra coppia ma non le ho mai messo le mani addosso”. Alla domanda su come siano andate le cose in relazione all’aborto, il principe risponde in maniera confusa: “Quando siamo usciti la prima volta, lei viveva con un altro uomo. Siamo andati in America per 45 giorni e lei non ha detto niente a quell’uomo. Io sono andato in America a vedere i miei figli che non vedevo da nove mesi e mezzo“. Il Principe ha denunciato Tanya per circonvenzione di incapace. In tv, spiega: “Io incapace? Ho fatto tutto per stare con lei. Qualunque cosa ho fatto era soltanto un modo per stare con lei”.

