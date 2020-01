BONNY E AURORA, AMORE INTERROTTO DALLA SUOCERA/ “È finita, chiudo” (C’è posta per te)

Si fa imbarazzante la situazione per Aurora a C’è Posta per te quando Bonny chiama in studio la testimonianza dell’amica Alessia, che conferma tutte le parole dell’uomo. “Tu sei davvero stata con lui e non è vero che non volevi starci perché in macchina eri tu che mi dicevi dove dovevo andare” dichiara l’amica. Lei cerca di negare ma Maria De Filippi la incastra, facendole comprendere che se davvero non ci tenesse a lui non avrebbe accettato il suo invito ad incontrarlo e stare insieme. “Ci siamo sentiti fino alla scorsa settimana, mi hai detto che mi ami, che ti mancavo, adesso stai vivendo? Dopo una settimana?” chiede Bonny che, tuttavia, non riesce a scalfire madre e figlia. Aurora, infatti, decide di chiudere la busta e andare via assieme a sua madre. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Bonny e Aurora, un amore interrotto per la differenza d’età e non solo

Bonny è il protagonista della storia di un amore contrastato e interrotto. È a C’è Posta per te per Aurora, la donna che ama e che l’avrebbe lasciato non per sua volontà ma per quella di sua madre Antonietta. Quest’ultima, dopo aver scoperto che lui è separato e già padre di due figli, avrebbe ostacolato il loro amore, mettendo la figlia a scegliere tra lei e il suo compagno. Lui ammette di essere convinto che Aurora sia ancora innamorata di lui, tant’è che i due si sono anche visti di nascosto e hanno trascorso delle ore di intimità senza che la madre di lei lo sapesse. Le cose però, prima che Antonietta scoprisse che lui ha già due figli, erano diverse: Bonny era il fidanzato di Aurora ed era stato accettato in famiglia. Il momento di felicità dura fino a quando la verità viene a galla.

Bonny cerca la pace con l’ex Aurora e sua suocera Antonietta a C’è Posta per te

In studio Bonny ha invitato sia Aurora che sua suocera Antonietta. Entrambe hanno accettato l’invito e in studio sin da subito l’aria è tesa. La discussione si accende dopo poco ma anche Aurora è restìa nei confronti del suo ex. La suocera prende poi parola e ammette “Io ho saputo che lui ha 22 anni più di Aurora e ha nascosto l’età per 4 anni”, Aurora conferma ma Bonny nega “Aurora sapeva tutto, non mentire! Stai continuando a mentire anche sul fatto che in questi giorni ci siamo sentiti e mi hai anche detto che mi ami ancora!” dichiara l’uomo. La situazione è abbastanza complicata e la riappacificazione sembra essere sempre più lontana. Riuscirà Bonny a convincere Aurora e Antonietta?



