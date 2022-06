Bono Vox, confessione choc “Ho un fratello segreto”/ “Lo amo: prima di morire papà…”

Bono Vox confessa di avere un fratellastro segreto

Bono Vox, il frontman degli U2, ha reso nelle passate ore una confessione sconvolgente che sta già facendo il giro del mondo. Il celebre artista ha infatti svelato di avere un fratello segreto di cui fino a pochi anni fa non sapeva l’esistenza. E’ quanto ammesso in una intervista radiofonica della BBC nella quale Bono Vox ha svelato di averlo scoperto nel 2000, un anno prima che il padre morisse di cancro: “Ho un fratellastro, che amo e adoro e che non sapevo di avere”, ha detto. Il cantante ha tuttavia ammesso di essere in pace con il padre. Ad essere all’oscuro di tutto sarebbe stata anche la madre Iris, morta nel 1974: “Non era a conoscenza che suo marito aveva un figlio con un’altra donna”, ha aggiunto.

Secondo il racconto reso da Bono Vox, suo padre avrebbe avuto una profonda amicizia con “questa splendida donna” dalla quale ha avuto un figlio. “Ma tutto questo è stato mantenuto segreto”, ha aggiunto il leader degli U2. E così la sua famiglia si è all’improvviso allargata grazie alla presenza del fratello maggiore, Norman.

Bono Vox e il difficile rapporto con il padre

Nel corso della medesima intervista Bono Vox ha anche parlato del suo rapporto con il padre, con il quale non è mai andato particolarmente d’accordo. Il cantante ha spiegato di aver parlato con lui del fratellastro tenuto fino a quel momento segreto: “Gli ho chiesto se avesse amato mia madre, mi ha risposto di sì. E quando ho insistito chiedendogli di spiegarmi perché allora fosse successo questo, mi ha risposto ‘succede’”. L’artista ha spiegato che il genitore non ha tentato in quel frangente di scusarsi ma ha solo esposto i fatti così com’erano: “E io sono in pace con tutto questo”, ha proseguito.

Il leader degli U2 ha ribadito come nessuno fosse a conoscenza del figlio segreto del padre: “Mio padre ovviamente stava vivendo un periodo molto complicato e la sua testa era in parte altrove perché il suo cuore in quel momento era altrove”, ha commentato. Quando la madre è morta prematuramente a causa di un aneurisma, Bono Vox aveva appena 14 anni. Una perdita che ha pesato molto sul suo vissuto tanto da aver cercato una nuova famiglia negli U2 ed ha trovato sua moglie Ali. Infine, tornando sul suo rapporto con il padre Bono ha raccontato di aver provato dei sensi di colpa dopo la sua morte e di aver trovato la serenità solo affidandosi alla preghiera: “Mi sono inginocchiato e ho detto ‘Senti, mi dispiace di non essere stato lì per te. Ne hai passate tante, per favore perdonami’, e mi sono sentito libero”.











