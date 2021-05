Bonolis, concorrente con collana fallica a Avanti un Altro/ “Non tiri fuori il ca**o”

Cala il gelo ad Avanti un altro! Pure di sera con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il conduttore resta basito quando una concorrente si presenta in studio con una collana a forma fallica. La reazione del padrone di casa non si fa attendere: “Non ho parole. Non ho mai visto una cosa simile. Cioè siamo in una trasmissione e il povero conduttore si vede una arrivare che tira fuori il ca**o”. Degenera in studio, l’atmosfera si fa alquanto bizzarra. Luca Laurenti interviene per una precisazione che evidentemente ritiene doverosa: “anche noi lo abbiamo, ma lo abbiamo sempre tenuto dentro”.

Paolo Bonolis vs concorrente con con collana a forma fallica ad Avanti un Altro

Atmosfera spumeggiante ad Avanti un Altro Pure di Sera, con Paolo Bonolis che non le manda a dire alla concorrente che si è presentata in studio con una collana a forma fallica. “Per me è un amuleto“, dice la simpatica signora. Il conduttore non è d’accordo e tra il serio e il faceto la rimprovera, chiedendole un po’ di contegno. E mentre Paolo Bonolis resta spiazzato, Luca Laurenti, prendendo parola, gli fa da eco e ribadisce il suo concetto: “Anche noi ce l’abbiamo, ma l’abbiamo sempre tenuto dentro”.

