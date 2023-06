Bonolis e Sonia Bruganelli insieme dopo la rottura per il compleanno del figlio Davide/ Com’è andata

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme dopo la rottura per il compleanno del figlio Davide Bonolis

Solo pochi giorni fa Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine della loro storia d’amore durata 25 anni. La storica coppia, in una lunga intervista a Vanity Fair, ha confermato i gossip delle ultime settimane, rivelando inoltre che i rapporti rimangono tra loro sereni, soprattutto per la tranquillità dei loro tre figli. Ed è dunque in virtù di questo rapporto che Sonia e Paolo continueranno a trascorrere insieme le vacanze e le festività importanti.

Un esempio l’ormai ex coppia lo ha dato nelle ultime ore, quando insieme ha festeggiato il compleanno del figlio Davide Bonolis. Nelle foto e video postate da Sonia su Instagram si vede infatti l’ex coppia festeggiare il ragazzo insieme ad alcuni amici.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i rapporti dopo la fine del matrimonio

Immagini che non stupiscono quelle di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme dopo la rottura. D’altronde è stata la coppia a sottolineare l’importanza di mantenere rapporti civili dopo la separazione. Il celebre conduttore, spiegando i motivi che li hanno portati ad allontanarsi, ha dichiarato: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro.”

