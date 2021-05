Bonolis vs Daniel Nilsson, la “toccatina” alla concorrente/ “Non tocchi pervertito!”

Simpatico siparietto ad Avanti un Altro pure di Sera tra Paolo Bonolis e il biondo svedese Daniel Nilsson. Il fotomodello subentra a puntata in corso per dare manforte alla signorina Virginia, una concorrente che si definisce super bella e che, ovviamente, gioca per la squadra dei Super. “Lei effettivamente è una bella figliuola”, commenta Paolo Bonolis. Che accoglie in studio Daniel Nilsson, pronto a supportarla nel gioco per la conquista del bonus. “Grazie a questo esemplare, a questo pezzo di manzo svedese, lei avrà l’opportunità di arricchire il suo premio”, spiega il padrone di casa. Daniel Nilsson non perde tempo e si mette subito a suo agio, seduto vicinissimo alla concorrente. “Non siamo a Uomini e Donne!“, la prima stoccata di Paolo Bonolis. Che inizia a prenderlo di mira tra le risate del pubblico.

ANTICIPAZIONI LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2/ Quinta puntata: cosa succede a Kayà?

Bonolis vs Daniel Nilsson, la “toccatina” del modello alla concorrente: “pervertito!”

“Ma che ha fatto? Ha toccato la zizzetta?”, l’urlo di Paolo Bonolis quando Daniel Nilsson sembra un po’ troppo vicino a Virginia. Il pubblico è in delirio, lo svedese si allontana divertito e respinge le accuse. Ma Paolo Bonolis insiste, questa volta rivolgendosi direttamente alla concorrente di Avanti un Altro: “Mi raccomando, signorina. Se lei sente qualcosa da quelle parti mi avverte perché quel personaggio è un pervertito”. Risate e ironia, tra gag e battute nella quarta puntata di Avanti un Altro. Questa volta nel mirino di Bonolis c’è finito Daniel Nilsson.

LEGGI ANCHE:

Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola/ Uomini e Donne, dopo scelta una scena...La Compagnia del Cigno 2/ Anticipazioni e diretta 2 maggio: i ricatti di Lorenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA