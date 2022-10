Bonus 100 euro a figlio, i Comuni in aiuto delle famiglie/ Cos’è e come richiederlo

Bonus 100 euro figli fino a 26 anni, quali Comuni lo erogano?

Bonus 100 euro a figlio è una delle misure che i Comuni stanno adottando per contrastare le difficoltà delle famiglie e il caro-prezzi di beni di prima necessità e delle bollette. Si tratta di una misura che va a supporto di quelle già adottate dal governo uscente di Draghi, come il bonus 200 euro poi integrato con gli ulteriori 150 euro, mentre rimanendo sui figli a carico, dall’inizio dell’anno è in vigore l’Assegno unico per i figli. Le amministrazioni comunali, come avvenne già nel periodo della pandemia, stanno mettendo a disposizione dei cittadini residenti dei bonus per aiutarli ad affrontare il periodo di innalzamento dei prezzi.

Per citare un esempio, il Comune di Civitanova Marche ha messo a disposizione delle famiglie residenti con figli a carico, il bonus di 100 euro mensili per ciascuno di essi. La misura va a vantaggio dei nuclei particolarmente numerosi. È necessario verificare, dunque, tutti i requisiti per richiedere il bonus, nonché fare attenzione alle date di decorrenza di invio della domanda, nonché quella di scadenza.

Bonus 100 euro figli fino a 26 anni, come fare richiesta

Bonus 100 euro a figlio si può richiedere a partire da domani, 12 ottobre 2022. Interessati sono i nuclei famigliari di Civitanova Marche (occorre la residenza di almeno cinque anni) nei quali siano presenti almeno due figli a carico. Il limite di età dei figli è di 26 anni alla data del 31 dicembre 2022. L’Indicatore della situazione economica equivalente richiesto (Isee) non deve superare i 20mila euro. Il bonus può essere speso per le più importanti necessità, come farmaci e cibo, ma anche per l’acquisto di altri beni di prima necessità, come libri e materiale scolastico, prodotti per l’igiene della propria casa o personale. Sono inclusi anche i prodotti per i figli più piccoli.

Il bonus di 100 euro relativo alla città di Civitanova Marche si può richiedere fino al 14 novembre 2022. Per l’invio della domanda si può utilizzare l’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) con destinatario comune.civitanovamarche@pec.it; oppure inoltrare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Civitanova Marche Piazza XX Settembre, 93 – 62012 Macerata; infine si può utilizzare anche l’indirizzo di posta elettronica classico scrivendo a protocollo@comune.civitanova.mc.it. L’esempio del Comune di Civitanova è uno solo dei tanti che possono essere raccomandati per sfruttare le risorse che le amministrazioni locali mettono a disposizione dei propri cittadini.











