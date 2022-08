Bonus 150 euro per le famiglie/ Solo in caso di adozione di un animale domestico

Come abbiamo visto i contributi per l’anno 2022 erogati dal governo per far fronte alla grave crisi economica sono molti meno dell’anno scorso. Ma esiste ancora un bonus di 150 euro che è possibile richiedere entro il 30 settembre 2022.

Bonus 150 euro alle famiglie: per le spese veterinarie

Si tratta di un rimborso relativo alle spese mediche veterinarie in favore dei propri animali domestici. Come abbiamo già detto è possibile già ottenere in detrazione il 19% su una spesa massima di 550 euro che corrisponde all’incirca a 80 euro l’anno per ogni nucleo familiare. Un contributo statale sicuramente valido ma insufficiente, visto che le spese veterinarie possono diventare anche molto costose. Un modo per ammortizzarle è integrare anche la spesa di un’assicurazione.

Ma esistono alcuni comuni italiani che consentono di ottenere un rimborso aggiuntivo se il proprio reddito non eccede un determinato tetto.

Bonus 150 euro per le famiglie: i bonus comunali

In particolare è possibile ottenere un bonus di 400 euro nel Comune di Mugello, in Toscana. Questa iniziativa è rivolta a coloro che hanno deciso di prendere un cane che si trova ad almeno tre anni in un canile punto 300 euro per i cani che hanno compiuto già un anno di età e sono in canile da almeno a 180 giorni e 200 euro a tutti coloro che adottano un cucciolo con meno di un anno di età.

Il Comune di Modena invece è intenzionata a dare un bonus di 150 euro per tutti coloro che, avendo un reddito inferiore a 30 mila euro, vogliono prendersi cura di un animale domestico. Inoltre le famiglie con un ISEE basso non superiore a 17.000 euro all’anno potranno ottenere un bonus di 200 euro.

