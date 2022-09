Bonus 150 euro stagionali/ Requisiti da rispettare e come fare la domanda

Anche gli stagionali hanno diritto al bonus di 150 euro: è questa la notizia che ormai in via ufficiale è giunta ai contribuenti italiani. La novità infatti è stata inclusa all’interno del decreto aiuti ter che è stato approvato la settimana scorsa del Parlamento e dal governo pro tempore che verrà sostituito dopo le elezioni del 25 settembre 2022.

Bonus 150 euro stagionali: requisiti da risperrare

Il bonus verrà erogato una tantum soltanto a chi presenterà domanda esattamente come il bonus 200 euro 2022. Ecco quali sono i requisiti e come fare domanda.

Il contributo di 150 euro è stato ideato per dare un sostegno anche alla categoria degli stagionali che invece era stata esclusa dal precedente bonus 200 euro 2022. Il bonus 150 euro spetta ai lavoratori a tempo determinato, ai lavoratori intermittenti.

Il requisito fondamentale comunque è che nel 2021 le persone che intendano farne richiesta:

abbiano svolto almeno 50 giorni di lavoro

e che quindi il reddito complessivo sia inferiore ai 20.000 euro per l’anno 2021.

Naturalmente non tutti potranno fare la domanda per ottenere il contributo, infatti esiste anche una categoria di persone che non sono tenute alla presentazione della stessa richiesta finalizzata all’ottenimento del bonus 150 euro stagionali.

Il decreto aiuti ter infatti, stabilisce dei confini netti per coloro che potranno beneficiare del contributo dicendo infatti che questo spetta: “Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto legge 22 marzo 2021 numero 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 Maggio 2021 numero 69 e dall’articolo 42 del decreto legge 25 maggio 2021 numero 73,convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 luglio 2021, numero 106, rispettivamente per i lavoratori di competenza l’Inps e sport e salute spa erogano una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro“.

Per essere più sintetici, sono esclusi dall’ottenimento del bonus tutti i lavoratori stagionali che hanno ottenuto il bonus covid 2400 e 1600 lo scorso anno, erogati mediante le disposizioni normative previste all’interno del decreto sostegni e del decreto sostegni bis.











