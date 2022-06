Bonus 200 euro: ok solo per dipendenti PA e percettori Rdc?/ “Mancano norme e moduli”

“Il ministero dell’Economia e quello del Lavoro non forniscono le istruzioni operative, sembra quasi vogliano rimandare l’impatto finanziario sui conti dello Stato. L’Inps ha provato a metterci una toppa, emanando martedì una circolare per gli aspetti applicativi, che però non chiarisce nulla. Non è accettabile una tale sequenza di eventi per una misura che coinvolge quasi tre milioni di lavoratori”. A dirlo è il presidente dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro, Dario Montanaro.

Il motivo per cui il Bonus 200 euro finirebbe per essere accessibile soltanto da dipendenti della pubblica amministrazione e percettori del reddito di cittadinanza, in tal senso, è da ricondurre al fatto che ad occuparsi di queste categorie (forse anche per i pensionati) saranno il ministero dell’Economia stesso e l’Inps, incrociando i dati. Diversa la situazione dei dipendenti privati, il cui sussidio dovrebbe essere anticipato in busta paga dai datori di lavoro. Questi ultimi però non sanno cosa fare. Si brancola nel buio, inoltre, anche per le partite Iva.

