Per ottenere il credito d’imposta derivante dal bonus 5.0 il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha chiarito i dubbi che si avevano sull’agevolazione in riferimento agli investimenti agevolabili. A stabilire le nuove regole è il decreto direttoriale dell’11 settembre 2024 pubblicato dal Mimit stesso.

Bonus asilo nido 2024/ Importo maggiorato per alcuni nuclei: per chi? (14 settembre)

Adolfo Russo adesso si è detto sicuro di aver completato e spiegato minuziosamente i termini idonei per presentare le comunicazioni preventive e per quelle di avanzamento dell’investimento. Secondo quanto previsto dal Decreto le restanti comunicazioni per completare il progetto d’innovazione vanno presentate dalle imprese che possono godere dl benefit a partire dal 12 settembre 2024.

Bonus librerie 2024/ Tax credit fino a 20K: domanda e requisiti (13 settembre)

Bonus 5.0: nuovo decreto e procedura

Il bonus 5.0 è previsto come da decreto dell’11 settembre 2024 e specifica i termini entro cui le aziende possono inviare la comunicazione di completamento del progetto per innovare come da articolo 12, comma 6, del Decreto Mimit del 24 luglio 2024.

Le comunicazioni dovranno essere mandate a partire dalle ore 12:00 del giorno giovedì 12 settembre 2024, tranne mediante il sistema telematico per la gestione dell’incentivo che è possibile richiederlo nella sezione ad HOC denominata “Transizione 5.0” del sito ufficiale del Gse a cui poter accedere con SPID e sfruttando i modelli e le istruzioni che vengono fornite.

Superbonus, maxi truffa a Latina: rubati 80 milioni di euro/ 11 persone raggiunte da misure cautelari

Secondo il PNRR (che ha finanziato il Piano di transizione 5.0) la procedura per poter ottenere il credito di imposta deve seguire un iter specifico da parte dell’azienda che ne beneficerà:

Occorre una comunicazione preventiva per prenotarsi al bonus; Comunicazione per effettuare gli ordini accettati dal venditore e il cui compenso a titolo d’acconto dev’essere uguale al 20% del prezzo d’acquisizione; Serve una comunicazione che notifichi il completamento del progetto innovativo.

Va fatto presente che i termini massimi entro le quali le aziende devono mandare la comunicazione preventiva diretta è contenuta nel decreto direttoriale del 6 agosto 2024.