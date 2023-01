Bonus acqua potabile 2023/ Cos’è a quanto ammonta e come richiederlo

Il credito d’imposta del 50% per acquistare e installare i sistemi di filtraggio per la qualità dell’acqua dei rubinetti, chiamata anche bonus depuratore o bonus acqua potabile 2023.

Bonus acqua potabile 2023: cos’è e come ottenerlo

Nonostante fosse stato previsto soltanto per il 2022, il governo Meloni ha deciso di prorogare anche al 2023 il contributo economico relativo al rimborso dei sistemi di filtraggio destinati all’acqua potabile per privati ed aziende. Si tratta di un credito d’imposta del 50% utile ad acquistare e installare questi sistemi di filtraggio. Il Bonus acqua potabile 2023 verrà gestito dall’agenzia delle entrate e monitorato da Enea, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Ogni privato che deciderà di accedere al contributo economico potrà quindi ricevere uno sconto di Massimo 500 euro sotto forma di credito d’imposta. Per le aziende che ne fanno richiesta invece sarà possibile ottenere fino al 2.500 euro e potrà essere usato in compensazione tramite F24. Naturalmente bisognerà inserirlo all’interno della dichiarazione dei redditi per l’anno della spesa.

Sul sito dell’agenzia delle entrate sono indicate le modalità per poterlo ottenere. Si tratta di un rimborso per le spese sostenute e che necessita di una richiesta da inoltrare il primo giorno del mese di febbraio. Le domande devono essere inoltrate telematicamente all’agenzia.

Bonus acqua potabile 2023: scadenze

Il rimborso è relativo agli acquisti effettuati dal primo gennaio 2022 fino al 31 dicembre dello stesso anno e, per poterlo ottenere, bisognerà inoltrare la documentazione relativa alla fatturazione oppure un documento commerciale in cui viene riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Come è noto è obbligatorio procedere al pagamento tracciato così da poter usufruire del rimborso. Ma l’invio dei documenti e relativa richiesta scadranno il 28 febbraio 2023.

Infine la richiesta andrà a coprire le spese effettuate l’anno precedente. Si potrà usufruire dell’agevolazione soltanto l’anno successivo a quello in cui sono state effettuate determinate spese.

Dunque chiunque abbia la necessità di usufruire del bonus acqua potabile 2023, dovrà inviare telematicamente sul sito dell’agenzia delle entrate la richiesta entro il 28 febbraio, ultimo giorno di scadenza.

