Bonus adozioni 2024: fino a 6.500 euro di aiuto per le famiglie/ Ecco come fare domanda, le info

Il governo Meloni ha ufficializzato il nuovo bonus adozioni 2024, una misura che ha l’obiettivo di aiutare dal punto di vista economico una famiglia italiana che intende adottare un bambino, venendo quindi appoggiata e supportata in quello che tipicamente è un percorso lungo, tortuoso e spesso e volentieri anche costoso, soprattutto se si intende adottare all’estero.

Il bonus adozioni era stato annunciato da tempo, ma per via di alcune problematiche ben note, a cominciare dallo scoppio della pandemia di covid e dalle varie guerre, era stato sempre accantonato dai vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni: fortunatamente ora si vede la parola fine.

BONUS ADOZIONI 2024: DA 3.500 FINO A 6.500 EURO

Ma cerchiamo di scoprire nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul bonus adozioni 2024 a cominciare dal contributo economico, che avrà un range che varierà dai 3.500 fino ai 6.500 euro e sarà riservato solamente a quei genitori la cui pratica di adozione non era ancora ultimata al primo gennaio 2024, in quanto rallentata proprio per il coronavirus o le guerre (molti sono gli italiani che adottano bimbi in Ucraina).

La misura a sostegno delle future famiglie è già stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, con decreto a firma della ministra Eugenia Roccella e le domande potranno essere presentate da lunedì prossimo, 8 luglio, per un periodo massimo di poco meno di tre mesi, precisamente fino al successivo 5 ottobre. Per venire incontro alle famiglie che hanno iniziato delle pratiche di adozione, l’esecutivo ha messo a disposizione 4,37 milioni di euro destinati però solo a coloro che intendono adottare un bambino all’estero e non in Italia.

BONUS ADOZIONI 2024: SARÀ POSSIBILE RICHIEDERLO SOLO ONLINE

Viene inoltre specificato che il bonus adozioni 2024 sarà pari a 3.500 euro per le coppie che hanno avviato la relativa procedura prima del 30 gennaio 2020, quando venne ufficializzata la pandemia di covid nel mondo, mentre si sale a 5mila euro qualora il bimbo da adottare sia residente in Ucraina, Russia, Bielorussia e Cina, quelli che vengono definiti i cosiddetti Paesi critici. Infine il bonus adozioni 2024 sale fino ad un massimo di 6.500 euro per le coppie che stanno adottando bimbi “critici” e che abbiano iniziato la pratica prima del 30 gennaio di quattro anni fa.

Per presentare la domanda bisognerà recarsi online presso il sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, e servirà autenticarsi con lo SPID o eventualmente con la CIE, seguendo poi le varie procedure e compilando i campi richiesti. Si tratta senza dubbio di un aiuto pregevole tenendo conto di quanto sia complessa e lunga la pratica di adozione, e di quanto a volte incidano pesantemente le spese per poter concludere in maniera positiva il percorso. Non sono state rese note le tempistiche ma la speranza è che una volta effettuata la domanda il compenso monetario venga elargito in tempi brevi.

