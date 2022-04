Bonus affitto giovani 2022, Under 31/ Rimborsi anche per chi affitta una sola stanza

Bonus affitto giovani 2022: per i giovani tra i 20 e 31 anni

Il bonus affitto giovani 2022 è una misura socio-economica di welfare rivolta ai giovani di età compresa tra 20 e 31 non ancora compiuti caratterizzati da svantaggio economico. La circolare numero 9/E del 1 Aprile 2022, pubblicata dall’agenzia delle entrate inserisce un nuovo “Commento alle novità fiscali” alla legge del 30 dicembre 2021 numero 234, recante “il bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Ma quali sono quindi le novità introdotte?

Bonus affitto giovani 2022: cosa prevede il rimborso affitto giovani

Il bonus giovani 2022 consente di ottenere un rimborso fino a €2000 del pagamento dell’affitto per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni e con un reddito non superiore a 15493,71 euro l’anno.

A questi giovani sarebbe stata garantita a partire dall’anno di imposta 2022 una detrazione dell’imposta lorda di 991,60 euro per i primi 4 anni di durata contrattuale. Qualora l’imposta fosse superiore a questo tetto la detrazione sarebbe stata pari al 20% fino a un massimo di €2000.

Bonus affitto giovani 2022: quali immobili sono interessati

La detrazione poteva essere effettuata per tutti i tipi di immobili, ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/1939 inclusi quindi nelle categorie catastali A1, a 8 e a 79 e quindi sottoposti agli articoli 1571 del codice civile, gli alloggi residenziali pubblici, di proprietà dello stato su quale si applica la normativa vigente statale e regionale, e gli alloggi finalizzate a scopi turistici.

Il provvedimento indicava i contratti di locazione di una unità immobiliare, quindi un appartamento pur che non si tratti di appartamento intestato ai genitori oppure di un appartamento di lusso, o un appartamento di proprietà dello stato.

Bonus affitto giovani 2022: la nuova circolare

Non erano quindi state inserite misure per coloro che avevano preso in affitto una camera in un appartamento, come spesso fanno molti studenti lavoratori o lavoratori al centro di città metropolitane.

Con la nuova circolare dell’Agenzia delle entrate a pagina 12, si legge il paragrafo 5 che riguarda questa particolare misura interessata da una novità: adesso gli under 31 potranno usufruire di questa detrazione anche per chi occupa una porzione dell’unità immobiliare interessata, ad esempio una stanza.