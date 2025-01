Alfonso Signorini ha aperto la nuova diretta del Grande Fratello chiarendo in cosa consiste il tanto discusso bonus per i concorrenti nella Casa. Dopo il ripescaggio degli ex gieffini, tra i titolari si è scatenata un’accesa polemica, perché non concordi con la decisione del Grande Fratello. Per controbilanciare questo premio dato agli ex, la produzione ha deciso di dare ai 17 ancora in gioco lo stesso bonus, più o meno.

Signorini annuncia il bonus al Grande Fratello: di cosa si tratta

Signorini ha dunque letto il comunicato in diretta, annunciando che quattro concorrenti avranno una ‘seconda vita’. “Sto per aprire un televoto flash che vede coinvolti tutti voi, nessuno escluso. – ha esordito – I 4 più votati guadagneranno proprio come gli ex che stanno per rientrare una seconda vita, cioè la possibilità di rientrare in gioco quando saranno eliminati.” Un bonus che, tuttavia, non sarà sempre valido: “Questo vantaggio cesserà di esistere alla semifinale. – ha spiegato il conduttore, per poi dare un ultimo annuncio – Da stasera, fino alla finale, non ci sono più preferiti, né nella Casa, né dalle opinioniste in studio, perché inizia la fase più difficile del gioco: il tutti contro tutti.” Dopo questo annuncio, Signorini ha aperto il televoto che servirà a scegliere i 4 preferiti.